台生遭標註中國籍！怒告挪威政府被駁回　外交部：將與歐盟交涉

記者黃巈禾／綜合報導

一群台灣留學生的居留證，遭挪威移民局標註中國，若在挪威就學、工作、申請帳戶，都必須忍受中國籍的標籤才能生存，為此對挪威政府提出訴訟，近日遭當地最高法院駁回，現計畫上訴歐洲人權法院。外交部15日表示，此為人權案件，將透過「台歐盟人權諮商」積極交涉。

外交部表示，國籍涉及當事人身分權益及實質法律利益，挪威政府將台灣留學生錯誤標註為「中國」籍，違反當事人權益的人權案件，挪威法院以「不具實質損害」為由裁判駁回留學生抗告，外交部表示高度遺憾。

▲台灣留學生遭標註中國籍，為此控告挪威政府，近日遭當地最高法院駁回。（圖／翻攝自YouTube／My Name My Right）

外交部指出，挪威法院於訴訟過程中，未提供受影響的台灣留學生出庭聲辯或後續救濟的機會，外交部對此表達嚴正關切，已訓令兼轄挪威的駐瑞典代表處於第一時間再度向挪威政府抗議。

外交部提到，中國經常以經貿利益為武器，脅迫外國政府及企業更改、矮化台灣名稱，北京當局數年前也曾因挪威頒發諾貝爾和平獎給異議人士劉曉波，中止挪威鮭魚輸入中國，這類脅迫作法已引發國際社會關切。

外交部提到，去年起政府透過年度「台歐盟人權諮商」提請歐盟關切此類案件，未來將持續藉由相關管道，就台灣留學生遭挪威政府錯誤標註為「中國」籍一事積極交涉。

外交部強調，台灣就是台灣，不是中華人民共和國一部份，挪威對台灣留學生的國籍標註是重要人權議題，外交部將持續協助受影響的學生爭取應有權益。