吳釗燮參與宗教自由部長級會議　宣布將舉辦「宗教自由論壇」

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

第三屆「促進宗教自由部長級會議」（The 2020 Ministerial to Advance Freedom of Religion or Belief）於16日至17日由波蘭外交部以視訊方式舉辦。外交部長吳釗燮代表我國政府以預錄方式致詞，分享台灣致力與國際社會共同促進宗教自由的決心與努力，同時也宣布台灣將於110年舉辦保衛宗教自由的區域公民社會論壇。

吳釗燮致詞時表示，過去幾年全球各地目睹威權政權迫害宗教自由的情形日益嚴重，例如新疆的穆斯林族群；反觀宗教自由在台灣受到憲法保障，我國與理念相近國家共同捍衛此基本人權。同時，吳釗燮也在談話中正式宣布，外交部規劃於明（110）年舉辦保衛宗教自由的區域公民社會論壇。

該「促進宗教自由部長級會議」，是由美國務院於107年發起，旨在為遭受宗教迫害的少數民族發聲並努力促進人權發展，我國已連續三年應邀參加論壇。

前兩屆會議皆在美國華府召開，本年首度由波蘭辦理，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，改為線上會議；兩天會議分為政府場次及公民社會代表場次。

我國駐美國代表蕭美琴也應美國「國際宗教自由圓桌小組」（International Religious Freedom Roundtable）邀請，將於美東時間17日出席公民社會場次並致詞。

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