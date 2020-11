吳釗燮參與宗教自由部長級會議　宣布將舉辦「宗教自由論壇」

▲外交部長吳釗燮。(圖/記者屠惠剛攝)



記者陶本和/台北報導

第三屆「促進宗教自由部長級會議」(The 2020 Ministerial to Advance Freedom of Religion or Belief)於16日至17日由波蘭外交部以視訊方式舉辦。外交部長吳釗燮代表我國政府以預錄方式致詞,分享台灣致力與國際社會共同促進宗教自由的決心與努力,同時也宣布台灣將於110年舉辦保衛宗教自由的區域公民社會論壇。

吳釗燮致詞時表示,過去幾年全球各地目睹威權政權迫害宗教自由的情形日益嚴重,例如新疆的穆斯林族群;反觀宗教自由在台灣受到憲法保障,我國與理念相近國家共同捍衛此基本人權。同時,吳釗燮也在談話中正式宣布,外交部規劃於明(110)年舉辦保衛宗教自由的區域公民社會論壇。

該「促進宗教自由部長級會議」,是由美國務院於107年發起,旨在為遭受宗教迫害的少數民族發聲並努力促進人權發展,我國已連續三年應邀參加論壇。

前兩屆會議皆在美國華府召開,本年首度由波蘭辦理,受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響,改為線上會議;兩天會議分為政府場次及公民社會代表場次。

我國駐美國代表蕭美琴也應美國「國際宗教自由圓桌小組」(International Religious Freedom Roundtable)邀請,將於美東時間17日出席公民社會場次並致詞。

