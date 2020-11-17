　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車位擅裝充電樁…特斯拉男遭管委會怒告！法官判拆除：沒這必要　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲特斯拉,Tesla。（圖／視覺中國CFP）

▲阿隆買特斯拉後未經管委會同意，在社區停車場裝充電樁。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹一名男子阿隆（化名）去年3月購買特斯拉車輛後，便告知管委會，他需要於停車位裝設充電樁，孰料，他沒等管委會同意，即擅自請人前來施工，而案經區分所有權人會議投票後遭否決，惟阿隆不願拆除，因此管委會提告要求他回復原狀，日前新竹地院審理後，判阿隆必須拆除。

判決指出，管委會主張，去年3月間有告知阿隆於社區停車場裝設充電樁前，必須通過管委會決議，但到了去年4月10日開月會時，他們請阿隆派廠商前來說明後認為，社區從未裝過汽車充電樁，根據新聞報導，充電樁屬高壓電流，充電用電耗量大，若有品質不良或裝設問題，極可能導致電線走火，而貿然開放造成裝充電樁住戶變多，還得考量社區為10幾年中古房屋，當初建商是否考量電壓能否負荷，也需時間徵詢住戶意見，非短時間內即可決定。孰料，阿隆未等管委會同意，同月11日先傳訊向總幹事表示，「已請廠商準備進停車場施工」，見總幹事回傳「管委會尚未決議，所以請先暫停施工」之訊息，更是置之不理，仍執意於同月16日開始施工。

管委會還提到，充電樁會牽扯到公共空間，依法必須經過區分所有權人會議同意，非管委會所能輕易決定之事，而投票當天，阿隆未出席表達自身權益，區議會就投票數不予通過後，也已設立規約「不得隨意於公共空間設置軟硬體設施」，因此無權利濫用情形。

▲▼停車位。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿隆認為管委會主張拆除充電樁，不符現今潮流，會影響日後房價。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

阿隆辯稱，他請廠商設置充電樁，均是使用自家電力，對其他住戶沒造成任何負擔及安全疑慮，且當初他是因為政府為促進節能減碳、改善空氣品質，推動電動汽車、機車給予補助才會買特斯拉，而居住公寓大樓的他，不可能將自家電線一路延長至地下停車場充電，所以有裝充電樁的需求。

另外，阿隆以《建築技術規則建築設計施工編第62條》「停車空間之構造應依下列規定：四、停車空間應依用戶用電設備裝置規則預留供電動車輛充電相關設備及裝置之裝設空間，並便利行動不便者使用。」認為管委會主張拆除，恐會違背政府推動電動汽機車產業的美意，不符現今潮流，社區房價更可能因為沒有充電樁而受不良影響。

對此，法官勘驗對話、會議紀錄以及上述說詞，確認阿隆未經管委會同意即擅自施作工程，而並非每位電動車駕駛都可裝設充電樁，特斯拉業者推售其車款前，就已在特定地點設置充電站，阿隆事發前也是前往充電站充電，明顯無妨礙阿隆使用電動車，因此審酌後認定管委會主張有理，判阿隆須拆除。

►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版


【更多新聞】

直播主是好友未婚妻！老司機斗內狂看私密片　爽完竟討10萬遮口費

三寶不開大燈！貨車司機「大聲公」伺候　網笑翻：跪求型號想買

說好環島卻驟逝！孝子載「亡父」　2天騎890km完成最後約定

ET快訊
抗日劇「塗髮膠」、護士穿緊身衣　遭陸官媒罵到停播
女房仲傳慾照：好久沒嘿咻　他回一句話…正宮氣炸
根本過譽？張忠謀退休後「台積電發展更好」　知情人搖頭曝關鍵
庾澄慶18歲兒無預警宣布「我要休學」　自拍揭真相
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄砂石車施作工程倒退嚕　她從家裡走出門慘遭輾壓身亡

拜拜抬頭一看「怒摔3尊神像」　前科男現世報結局曝光

囂張街友最愛「這一味」...警上門遭問候祖宗18代　結果出爐！

白嫩長腿太誘人！急色男逼車後手伸進長腿妹短褲內狂撈

快訊／台中捷運第一起意外！89歲翁「遭夾傷」　血濺高鐵站

新莊女騎士摔倒慘遭輾斃　2機車後照鏡卡到釀禍…肇逃廚師3罪移送

媽媽坐牢…少女遭同床哥哥兩度侵犯裝睡　吐心酸：不想他入監

女高中生「看到男生會怕」長期看診　揭安親班狼師猥褻5年

病患嫌診間吵硬闖觀察室　罵護理師「死胖子」再甩保全巴掌

中山高岡山段5車連環撞　黑車遭剷「車尾朝天」超驚悚

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

Ella「堅持自然產+不打無痛」：我神經病　快40歲突想第二胎...「勁寶太可愛」

昨晚喝太多？睡成黑糖Q麻糬 扶起牠又軟掉...黃金鼠堅持賴床

不捨96歲失智夫晚年獨留養老院　91歲妻驚喜入住...兩人激動相擁

快訊／高雄砂石車施作工程倒退嚕　她從家裡走出門慘遭輾壓身亡

拜拜抬頭一看「怒摔3尊神像」　前科男現世報結局曝光

囂張街友最愛「這一味」...警上門遭問候祖宗18代　結果出爐！

白嫩長腿太誘人！急色男逼車後手伸進長腿妹短褲內狂撈

快訊／台中捷運第一起意外！89歲翁「遭夾傷」　血濺高鐵站

新莊女騎士摔倒慘遭輾斃　2機車後照鏡卡到釀禍…肇逃廚師3罪移送

媽媽坐牢…少女遭同床哥哥兩度侵犯裝睡　吐心酸：不想他入監

女高中生「看到男生會怕」長期看診　揭安親班狼師猥褻5年

病患嫌診間吵硬闖觀察室　罵護理師「死胖子」再甩保全巴掌

中山高岡山段5車連環撞　黑車遭剷「車尾朝天」超驚悚

中信盃黑豹旗／莊敬差點扳倒西苑　目標木棒組8強追趕強權

擄嬰怪男當街行兇　慘遭MMA格鬥選手「鎖喉裸絞」1秒倒地喊疼！

快訊／高雄砂石車施作工程倒退嚕　她從家裡走出門慘遭輾壓身亡

拜拜抬頭一看「怒摔3尊神像」　前科男現世報結局曝光

爆婚變拿80億贍養費？林青霞突曝家庭互動…揭與富尪「真實關係」

48歲男娶13歲少女！新郎第5個老婆…稱：保證20歲前不會碰她

2020年最後一次「雙天赦日」　轉運就靠今天！一招「煮錢水」招財

日職／栗山英樹續留火腿　簽下一年延長合約

王岐山再度現身談經濟：中國將全面擴大開放成為世界市場

父母是委內瑞拉籍　巴掌大極度早產兒「在隔離中出生」體重僅620克

社會熱門新聞

即／北海科大20歲女學生偕男友燒炭雙亡

快訊／新莊死亡車禍！「血溝」畫面曝光

即／台南成大男學生租屋處輕生亡

新莊女騎士4秒被輾斃！驚悚3撞畫面曝

22歲成大生輕生亡　水從屋內流出來

蘆洲女重摔在派出所前面

快訊／金馬入圍男星涉賣海洛因！恐判無期

鬼頭刺青男遭虐殺棄屍　白骨託夢伸冤

台版波多野曝「7成網美賣淫」內幕：不太可能有人知

女大生失蹤‥刑警關鍵疏忽陳金火又分屍女保險員

台南「兇殘騎士」找到了　搖擺走入派出所

他酒駕110公里！　警攔下驚見「武俠大師」

不爽二輪太吵引大亂鬥　19歲騎士遭砍

搭上老闆！女房仲傳慾照喊：好久沒嘿咻　正宮氣炸

更多熱門

相關新聞

快訊／特斯拉加入標普500！　股價秒飆升9％

快訊／特斯拉加入標普500！　股價秒飆升9％

標普道瓊指數（S&P Dow Jones Indices）於美東時間周一（16日）宣布，特斯拉（TSLA.O）將加入標普500指數。消息傳出後，特斯拉股價在盤後交易立刻飆漲9％。

SpaceX首次載人任務全程同步直播

SpaceX首次載人任務全程同步直播

即／馬斯克新冠檢測「2次陰性、2陽性」

即／馬斯克新冠檢測「2次陰性、2陽性」

賓士德國資深廠長傳投奔特斯拉

賓士德國資深廠長傳投奔特斯拉

特斯拉賣閃電酒　二手空瓶比飛天茅台還貴　　

特斯拉賣閃電酒　二手空瓶比飛天茅台還貴　　

關鍵字：

特斯拉充電樁

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

拜登曾投書：美國沒義務協防台灣

即／北海科大20歲女學生偕男友燒炭雙亡

快訊／新莊死亡車禍！「血溝」畫面曝光

女護理師為已婚副院長1年墮胎2次！跪姿上吊亡

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

車位都省了！「美濃日常」水溝停車法曝光

即／台南成大男學生租屋處輕生亡

新莊女騎士4秒被輾斃！驚悚3撞畫面曝

李燕「斷食3天」瘦一圈

22歲護理師拒男友求歡　隔天看豬排多個洞

上課穿緊身OL裝！24歲正妹老師「形狀全露」

偶像路過車拋錨⋯進鐵粉家求助

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

川普一家遭紐約上流社會「排擠」

更多

最夯影音

更多
李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做
國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面