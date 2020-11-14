說好環島卻驟逝！孝子載「亡父」　2天騎890km完成最後約定

▲騎士謝昂諭載著父親遺照環島。（圖／當事人授權提供，下同）

記者陳羿妏／採訪報導

騎士謝昂諭為了完成與父親的環島約定，日前獨自騎著重機「跩哥150」載著父親遺照環島兩天一夜，孝順事蹟於臉書社團「騎車環島趣」曝光後，感動不少網友；謝昂諭向《ETtoday新聞雲》透露，原本這項環島行程預計於父親出院後出發，孰料，出院當天父親卻驟然離世，因此決定帶著父親照片環島，「就算愛不能即時，也要讓這些事情成為回憶！」

謝昂諭現年33歲為家中長子，目前於台南的傳統市場擺攤販售自家經營20年的古早菜，弟弟妹妹於台北工作，母親與他則輪流台北、台南往返照顧生病的父親；他提到，在台南生活期間因交通不方便，想起父親曾說過「男生就是要騎個美式機車」的哈雷夢，也認為自己現在有能力負擔貸款，便在去年12月購入一台二手國產重機「跩哥150」。

▲謝昂諭騎重機跩哥150環島。

謝昂諭說，父親8年前罹患大腸癌，需要定期前往醫院洗腎，這次住院還截肢，幾乎足不出戶，僅洗腎時會出門，連朋友也不太願意見面，而想起父親鼓勵他可以去「環島、登玉山、泳渡日月潭」，為了不讓父親悶在家中，他也因此特定買了普悠瑪車票讓雙親去花東走走，並在父親今年住院期間約定好「出院後要一起環島。」怎料，今年10月中旬父親卻出院當天凌晨，因急性心衰竭突然離世，讓人在台南的他來不及見到父親最後一面。

▲謝昂諭因為工作關係，只花兩天一夜就完成行程。

「真的蠻突然！」謝昂諭表示，為了留一些回憶給自己與家人，並完成與爸爸的約定，他便決定獨自載著父親的照片騎車環島，礙於工作關係，他一週只休星期一，便決定於本月8日、9日進行兩天一夜的環島行程，在重機後置物箱貼上父親的照片，象徵父親一路陪同；他8日下班自台南騎車出發，先到海豚灣後，便一路騎至花蓮，在花蓮的民宿住一晚後，隔天上午往宜蘭方向出發，一路騎回台南，完成總里程數約890公里的環島行程。

▲後車置物箱也放上紙版，寫著「載老爸夢想去環島」。

最後謝昂諭說，這是他第一次環島，也是與父親一起的環島，完成這項約定想藉此傳達「就算愛不能即時，也要讓這些事情成為回憶。」而他也在臉書社團「騎車環島趣」PO文，許多網友看完全被感動到，紛紛留言大讚他的一片孝心。

▼環島總里程數。



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