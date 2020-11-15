三寶不開大燈！貨車司機「大聲公」伺候　網笑翻：想買跪求型號

記者陳羿妏／台南報導

國道一號台南路段14日晚間一台休旅車因未開大燈，讓後方一名貨車司機見狀，立刻使用大聲公「聲控」，要求對方開啟大燈，而這段聲控過程也在網路上曝光，許多網友聽完笑翻，大讚司機的做法。

▲貨車司機拿「大聲公」聲控前方車輛開啟大燈。（圖／翻攝臉書「台南爆料公社-台南最大社」，下同）

這名貨車司機於臉書「台南爆料公社-台南最大社」PO出一段行車紀錄器影片寫著「聲控大燈」，畫面中前方休旅車行駛期間未開大燈，而在後方的他見狀，直接使用車上的大聲公喊著「車號XXX，CRV駕駛為什麼晚上不開大燈！...」過程還一度飆罵髒話，而前方車輛疑似有聽見廣播聲，隨後便開啟大燈。

畫面曝光後，引起熱烈討論，網友紛紛留言表示「每台車應該都裝一個擴音器」、「跪求大聲公型號，小弟也購買」、「讚讚讚」、「原來大燈是聲控的」、「隔音很差唷！你廣播他聽得到。感恩你的提醒」、「好厲害哦！還好有聽你的話」、「幸好他還知道自己的車號，有些三寶人家再點他，可能都不知道」、「好可愛，貼心提醒」、「感謝有你！太棒了！也很好笑哈哈」、「晚上還是有不開車燈的駕駛三寶，以為自己的眼力很好是嗎？」

另外，根據《道路交通管理處罰條例》第四十二條，若晚上行駛車輛時未開大燈者，將被處新台幣1200元以上，3600元以下罰鍰。

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