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直播主是好友未婚妻！老司機斗內狂看私密片　爽完竟討10萬遮口費　

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▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲男子發現友人的未婚妻是直播主，竟先斗內看完私密片，再向對方勒索10萬元遮口費。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名男子阿威（化名）去年11月間使用交友軟體「smeeth.in」觀看直播主的私密影片時，發現友人的未婚妻小花（化名）也是直播主之一，便斗內欣賞，而他確認小花身分後，竟傳訊恐嚇小花，勒索10萬元遮口費。對此，刑事部分阿威被依恐嚇取財罪，判刑6月，緩刑2年，而民事部分，法院日前再判阿威賠6萬元精神撫慰金，可上訴。

判決指出，阿威於去年11月24日於軟體上看到一張照片，發現小花疑似是直播主，便決定主動斗內與小花聊天，而他確認身分後，竟於隔日傳訊恐嚇小花「你覺得我要跟你老公講嗎？還是你要好好處理？」「我跟他認識，不說也對不起自己的良心，都要結婚的人了，還這麼不會想，很簡單十萬塊遮口費，我就當遮住這次自己的良心，你以後好好對待老公，看你怎樣，我不勉強你」、「後來想想，這個錢拿也不是…因為我解鎖你的東西，跟你聯絡只為了講清楚這些事情，這些費用該由你支出」等語，趁機勒索小花。

孰料，同月26日小花僅匯款1000元，阿威見狀相當氣憤，再度傳訊小花「你在整我嗎？一千妳當我乞丐嗎？」「不知道花幾萬了，你看你能付多少吧，害我又花進來回覆」、「你400多個粉絲，那麼多人看了，你覺得要不是我今天提前告知，後果會怎樣，你放心吧我懂你的處境，你也快婚禮了，現在對老公最好的，就是別讓他知道，你應該不缺這個錢吧，為啥要用這個，然後講那種勾引其他男生的話」、「十萬塊就當賠償我時間及精神損失，就上面的帳號，匯完我們也當沒遇過，繼續好好經營自己的婚姻」。不過，小花並未理會上述對話，直接報警提告。

對此，刑事部分，阿威被依恐嚇取財罪，判刑6月，緩刑2年，判決確定6個月內提供80小時義務勞務，另支付公庫5萬元。民事部分，小花提到，阿威傳訊恐嚇要將直播主之事告知其未婚夫，還藉此取財，已讓她內心產生極大陰霾，至今仍揮之不去，需持續前往醫院就診，因此要求阿威賠償15萬元精神撫慰金。

日前法官審理時，認為阿威以文字威脅恐嚇，使小花心生畏懼交付1000元，此舉已影響小花意思表達自由，且心理勢必有極大壓力、痛苦，另審酌兩造情狀後，判阿威賠6萬元為適當，全案仍可上訴。


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