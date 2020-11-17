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英脫歐進度還在拖！可能年底前3天「壓底線」　付諸歐洲議會投票

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▲▼英國脫歐事務首席談判代表佛羅斯特（David Frost）。（圖／路透）

▲英國脫歐事務首席談判代表佛羅斯特（David Frost）表示，在最具爭議的談判中將不會軟化英方立場。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

英國脫歐過渡期將於2020年底結束，據歐盟一項緊急計劃顯示，歐洲議會對英國脫歐貿易協議的最後投票可能會延遲到12月28日舉行，也就是過渡期結束前3天。愛爾蘭外交部長科文尼（Simon Coveney）表示，如果在下周或10天內沒有重大突破，焦點將轉移成「無貿易協議」的後果與因應。

根據《衛報》報導，距離英國退出歐洲單一市場與關稅同盟只剩下不到7周時間，而貿易談判仍然未果，尤其是有關英國海域的捕魚權，自夏季以來就無顯著進展。據悉，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）希望於19日的視訊會議上向27個歐盟成員國報告「好消息」，然而日程卻一再推遲。

報導指出，目前有可能在下周或是更晚才會達成協議，協議完成後需要6周時間來翻譯、審查並經委員會通過後，才能進行歐洲議會最終的全體投票，如此一來原本12月16日的投票日程就會被拖延。議會消息人士稱，內部曾討論過在聖誕節後，也就是12月28日舉行特別會議。

愛爾蘭外交部長科文尼（Simon Coveney）表示，雙方在捕魚權的問題上談不攏，儘管經濟價值相對較小，但因為英國政府先前對國內漁業有所承諾，且與歐盟立場有著巨大差距，使它變得更政治化與情緒化，導致談判可能因此破裂，「如果在下周或10天內沒有重大突破，我們真的麻煩大了，焦點將轉至無貿易協議的後果與因應。」

英國脫歐事務首席談判代表佛羅斯特（David Frost）於22日在推特表示，最近幾天取得了一些積極進展，但曾主導脫歐的首相強生的資深顧問卡明斯（Dominic Cummings）離職後，自己在最具爭議的問題上將不會軟化立場。報導稱，雙方正在就如何調整國內補貼金的制度尋找共識，以及未來數年如何維持類似的環境、勞工與社會基本標準也未達成協議。

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