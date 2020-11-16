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水情吃緊　大台南地區11月18日起實施夜間減壓供水

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▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

▲氣象局預測西半部水庫集水區近期有較大降雨機率極低，目前曾文、烏山頭水庫蓄水量僅剩3成，旱災中央應變中心決定嘉義及台南地區於11月18日起調整水情燈號為黃燈實施減壓供水措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依據中央氣象局預測西半部水庫集水區近期有較大降雨機率極低，目前曾文、烏山頭水庫蓄水量僅剩3成，旱災中央應變中心於11月11日「 旱災中央災害應變中心第2次工作會報 」研商決定嘉義及台南地區於11月18日起調整水情燈號為黃燈實施減壓供水措施。

在不影響民生防疫用水下，實施離峰時段自來水減壓供水，並停止政府機關及國營事業噴水池、澆灌及沖洗街道等非必要用水。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

台水公司六區處表示，目前南化水庫有效蓄水量尚有8344萬立方公尺（有效蓄水率約91％），另由高雄北送支援台南每日15萬噸，管控南化水庫出水每日40萬噸以下，並配合旱災中央災害應變中心決策，自11月18日起於台南地區開始實施第一階段減壓供水措施。亦即於深夜11時至翌日凌晨5時採取降低水壓方式供水。由於民生及產業自來水用戶大多已設有水塔或間接加壓設備，因此對用戶影響不大，但管線末端及高地區用戶，在減壓供水時段水壓、水量會較小，如於該時段需要大量用水的用戶，建議先儲水備用。

▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

台水公司六區處並呼籲民眾共體時艱節約用水，將水資源做最有效利用，以順利渡過今年的旱象。減壓供水期間如造成民眾用水不便，尚請見諒！相關供水情勢，台水公司將於平面媒體發布訊息，用戶亦可至台水公司網站（http://www.water.gov.tw/）或撥1910免付費24小時客服專線查詢。

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