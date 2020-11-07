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關心水情　水利署長偕同台南市黃市長視察南化水庫

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▲水利署署長賴建信與台南市長黃偉哲，一同前往南化水庫關切水情，水利署並向黃偉哲市長說明因應枯旱的超前部署策略。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲水利署署長賴建信與台南市長黃偉哲，一同前往南化水庫關切水情，水利署並向黃偉哲市長說明因應枯旱的超前部署策略。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

水利署署長賴建信7日上午邀請台南市長黃偉哲，一同前往南化水庫關切水情，水利署並向黃偉哲市長說明因應枯旱的超前部署策略。

水利署南水局在今年6月覺察降雨量偏少，馬上即於7月初召開水情會議，於7至10月間除隨著水情變化管控曾文-烏山頭水庫及南化水庫出水量之外，亦從甲仙攔河堰越域引取旗山溪溪水至南化水庫，同步請農田水利署嘉南管理處、高雄管理處實施加強灌溉管理，讓珍貴的每一滴水都能進到水庫蓄存。

▲水利署署長賴建信與台南市長黃偉哲，一同前往南化水庫關切水情，水利署並向黃偉哲市長說明因應枯旱的超前部署策略。（圖／記者林悅翻攝，下同）

9月21日起運用高屏溪尚豐沛的川流量，透過台南高雄聯合運用管線，從高雄支援台南每天15萬噸清水。經由這樣靈活細緻的水源調度措施，已讓曾文-烏山頭水庫在7至10月間省下1億220萬噸的水，相當於為台南市多延長110天的民生產業用水，而南化水庫也在這4個月節省了8240萬噸的水，也將近是一座南化水庫的蓄水量。市長黃偉哲聽取水利署說明後，感謝水利署的調度，對於台南市在進入枯水期後的用水感到放心。

▲水利署署長賴建信與台南市長黃偉哲，一同前往南化水庫關切水情，水利署並向黃偉哲市長說明因應枯旱的超前部署策略。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴建信署長指出，在歷經2014至2015年枯旱後，近幾年又在台南地區推動多項強化調度備援及增加水源等建設，近年陸續完成曾文水庫水位蓄升、台南高雄聯合運用工程、再生水、自來水減漏、曾文淨水廠擴建、曾文及南化防淤隧道工程等可提升穩定供水能力的重大計畫，預期至2031年將較2014年增加每日60萬噸的水源量，而水資源的調度備援能力更達到140％。

▲水利署署長賴建信與台南市長黃偉哲，一同前往南化水庫關切水情，水利署並向黃偉哲市長說明因應枯旱的超前部署策略。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次閃電颱風所帶來的降雨少，老天爺給我們一次氣候異常的挑戰，這次的枯旱將持續多久無法預測，黃偉哲市長與賴建信長在視察水情後，共同呼籲社會大眾用實際行動節約用水，共同展現聚沙成塔的效益，渡過這次氣候的挑戰。

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