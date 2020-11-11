老天就是不下雨　「台南、嘉義6縣市」明年一期作恐停灌

▲嘉義和台南明年一期作可能面臨停灌。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

水情持續不樂觀，經濟部今（11日）宣布，嘉義、台南從18日起，水情燈號將調整為黃燈，啟動夜間減壓供水。明年一期作是否受影響？農田水利署表示，南部可能11月底會先決定是否停灌，接著12月下旬決定中、北部。

農田水利署署長蔡昇甫表示，旱災應變中心會議一開始會由氣象局報告氣象狀況，水利署說明水資源和各水庫有效水量，接著探討每區域、縣市是否要有因應措施，現況水情部分更嚴峻，各界關心25日會議，會不會討論明年一期作要停灌？答案是很有可能。

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蔡昇甫說，主要有兩原因，一是如果再沒下雨，到11月底水情一定更嚴峻。二是通常插秧都會往前，尤其明年一期作，特別是南部，育苗時間必須在12月前決定會比較恰當，避免育苗業者投資下去，到時假設又停灌、休耕，會對他們造成損失，因此從時程判斷25日會議將討論並作決定是有可能的。至於要下多大的雨才會緩解？蔡昇甫表示，「高屏一定沒問題」，但台南所需雨量「非常非常的大」，等於是颱風要幾乎到達、經過，現在討論的水是明年要用，問題是有無下到集水區，若下到平地用途不大，除非是抽穗期才有用。

▲蔡昇甫表示，「高屏一定沒問題」，但台南所需雨量「非常非常的大」。（圖／記者林悅翻攝）



蔡昇甫提到，水情相對嚴峻的有台南、嘉義、台中和苗栗、新竹、桃園六縣市，然決策未必要一次在同時間點做，這涉及到何時插秧，以台南為例，插秧時間跟中、北部差1個月，南部會比較早，產業鍊通通都考慮，11月底是適當的決策點，中、北部決策時間點則是12月下旬。不過，到時還是要遵重所有部會討論結果。

蔡昇甫進一步說明，宜蘭、花蓮、台東、高雄和屏東應都是「審勝樂觀」，彰化、雲林和南投，如果好好做加強灌溉管理，或實施輪灌還是有機會灌溉整個期程，剩下台南、嘉義、台中、苗栗、新竹和桃園六縣市，就要再看最近水情狀況。另外，農業用水占比，10%來自水庫、21%壩堰、59%河川直接引水、6%區域排水回歸利用、4%抽地下水，比較嚴峻的通常是水庫灌區、壩堰取水。

至於糧食安全，蔡昇甫強調，現在存糧有9個月，加上今年二期稻作收割後，至少可再增加3個月，到年底安存量至少有1年以上，看明年審慎樂觀和有機會度過難關的縣市也會有一半，加上明年收割的部分，安全量不會有疑慮。