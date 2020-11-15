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網友PO夜間行車未開燈有如「車禍製造機」　 國道警：危害行車安全

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▲該涉案小型車，於夜間行駛在國道1號，未依規定開啟頭燈，顯然已違反道路交通安全規則，將處汽車駕駛人新台幣3千元以上6千元以下罰鍰。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社，下同）▲好心駕駛人廣播，該小客車才開頭燈。

▲1部小型車於夜間行駛在國道1號，未依規定開啟頭燈，顯然已違反道路交通安全規則，將處汽車駕駛人新台幣3千元以上6千元以下罰鍰。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社，下同）


記者林悅／台南報導

有網友在臉書台南爆料公社PO文「聲控大燈，未來車禍製造產生機」案，國道警察第四大隊指出，經查小型車於夜間行駛在國道1號南向320公里路段處之外側車道，未依規定開啟頭燈，顯然已違反道路交通安全規則，將處汽車駕駛人新台幣3千元以上6千元以下罰鍰。

▲該涉案小型車，於夜間行駛在國道1號，未依規定開啟頭燈，顯然已違反道路交通安全規則，將處汽車駕駛人新台幣3千元以上6千元以下罰鍰。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社，下同）▲好心駕駛人廣播，該小客車才開頭燈。

國道警察第四大隊指出，依據道路交通安全規則第109條第1項第1款規定：「汽車行駛時，夜間應開啟頭燈」及道路交通管理處罰條第33條第1項第6款規定:「汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則而有不依規定使用燈光者，處汽車駕駛人新台幣3千元以上6千元以下罰鍰」，汽車駕駛人行車途中自應共同遵守相關法令規定。

▲該涉案小型車，於夜間行駛在國道1號，未依規定開啟頭燈，顯然已違反道路交通安全規則，將處汽車駕駛人新台幣3千元以上6千元以下罰鍰。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社，下同）▲好心駕駛人廣播，該小客車才開頭燈。

▲好心駕駛人廣播，該小客車才開頭燈。

本案小型車於夜間行駛在國道1號南向320公里路段處之外側車道，未依規定開啟頭燈，顯然已違反上開規定；另有好心之駕駛人以擴音器提醒該小型車開啟頭燈連動亮起後車燈，讓後方來車能明顯看見該車之位置及移動情形，減少意外事故發生，四大隊感謝好心駕駛人關心國道行車安全。

國道警察第四大隊指出，現行各種車輛常設置有日間晝行燈光，致駕駛人夜間忘記開啟頭燈，不但違反道路交通管理處罰條例且危及本身及他人生命、身體、財產安全，四大隊請駕駛人夜間行車務必注意燈光之使用，以建立用路人守法觀念，共同營造優質、安全行車環境。

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