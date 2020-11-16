打臉周玉蔻！鄉民解釋「萊劑0.001ppm」未檢出　網笑：文組不意外

▲牛肉麵之亂並未因為前行政院發言人丁怡銘請辭而停止。（圖／記者林敬旻攝）



記者林彥臣／綜合報導

前行政院發言人丁怡銘儘管已經請辭，但是「牛肉麵之亂」卻沒因此終結。資深媒體人周玉蔻在臉書上表示，「萊劑0.001不也是萊劑牛嗎？」，對於業者所提出的檢測報告感到質疑。對此有PTT鄉民解答為什麼「萊劑0.001ppm」等於未檢出，引發網友熱議。

原PO在PTT八卦板發文指出，萊劑檢測表上面寫的限度0.001ppm，意思是說，儀器設備再怎麼精細也只能檢測到0.001ppm濃度，但如果含量低於0.001ppm就檢測不到了。

原PO強調，「因此檢測結果未檢出就是未檢出，並沒有檢出什麼0.001，周玉蔻首先這點就講錯了」。

▲鄉民解釋業者出示報告中的0.001ppm「未檢出」是什麼意思。（圖／記者呂佳賢攝）



原PO說，實際上0.001ppm已經非常精細了，已經可以確定店家用的牛肉不含萊劑，周玉蔻如果一定要指控店家使用萊牛，「請你找一家檢測技術更精細的公司」，說不定可以檢出0.0001，但多半只是測量出現誤差而已吧。

網友在推文中表示，「文組不意外」、「文組的沒概念」、「就一堆沒用過精密儀器的傻子啊」、「大一可以必修普化嗎 比國文課有用多了」、「機器的極限」。

但也有人認為，「趨近於零還還是不等於零啊，周玉蔻邏輯比較正確，驗不出來不代表沒有啊」、「不管當時dpp是用什麼詞，未檢出可以是零也可以不是零未檢出，只能證明殘留量低於機器極限值，是否等於零無法證明，除非可以證實那批牛美國未使用瘦肉精」。

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