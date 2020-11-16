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與女友自拍到一半木椅「劈啪」斷了！他下秒認「胖」　網笑：好誠實

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▲▼情侶坐斷公園木椅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲情侶坐斷公園木椅，男子PO文認了，「我是胖了點」，網友笑歪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

雲林斗六一對情侶15日下午約會時，在雲中街附近一處草皮處找了張木椅坐下來聊天自拍，但沒想到拍著拍著就突然聽見「劈啪」的木材斷裂聲，下秒木椅就斷成兩半，2人當場摔落在地。事後，男子在臉書上PO文，「我承認我是胖了點」，並表示若有需要，願意賠償，讓不少網友看了直呼，「了不起！負責！」

鄭姓男子15日在臉書社團《斗六人文社交圈》貼出一張木子斷成兩半的照片表示，自己與女友下午在雲中街散步時，在附近的草皮上看見3張木椅，2人於是選了張較乾淨的坐下，而正當2人開心的在上面自拍時，就突然聽見，「劈啪」聲響，當時他心想，「慘了椅子要斷了」，接著正準備將女友拉起時，木椅就應聲斷裂，2人雙雙摔落地，所幸因高度不高，2人並未受傷。

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鄭男事後表示，「我承認我是胖了點」，但強調他與女友不是故意的，而因當下不知道木椅是屬於公家財產還是私人所有，因此先行離開，「請知道的各位斗六人可以幫忙轉達，如果需要賠償事宜，請傳訊告知，感謝大家」。

據了解，鄭男所去的地方為雲林知名的文創聚落「警察局舊宿舍」，是屬於歷史建築群。對於木椅遭人坐斷，雲林縣文觀處文資科科長張力元表示，由於該處已委派給民間公司經營管理，目前會去查探木椅損壞是否為人為破壞，而至於是否會要求賠償，也仍需進一步釐清。

此外，鄭男事後誠實將事件PO上網路，讓不少網友看了大讚，「誠實的人！給100讚」、「了不起！負責！」另外也有人笑道，「這位大俠內力深厚！」、「厲害了！屁股沒受傷吧！」

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