越南偷渡客來台拚高薪！四處打工操壞肝…幼子「1句話」他淚崩自首

▲越南偷渡客自首。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名越南籍偷渡客阿敬（化名）日前到移民署自首，表示自己為了改善家中經濟，決定冒險偷渡來台，但來台後只能躲躲藏藏，四處打零工。直到近日，自己正在牙牙學語的幼子在電話中喊道，「好想爸爸」，讓他心疼落淚，最終決定自首，等待遣返回家人團聚。

據了解，年約30多歲的阿敬過去曾合法入境台灣工作，但因失聯而遭到遣返，短時間之內受到管制而無法來台工作，然而阿敬家中經濟不佳，他想到在台灣的薪水高過越南許多，為了能夠改善家中經濟，才鋌而走險決定偷渡來台。

阿敬表示，當時他硬著頭皮繳了巨額的偷渡費用，並且從越南行數公里到大陸，再輾轉待在不見天日的船艙內搭船來台，過程相當艱辛，完全是以命相搏。

阿敬講到激動處不禁落淚，他表示，自己在越南有名正在牙牙學語的幼子，因為思鄉，每天都會用通訊軟體跟家人聯繫，以解思鄉愁。此外，阿敬因在台期間無法從事正式合法的工作，而他為了賺回偷渡費，只好四處打工，肝臟也因長期疲勞出了問題，再加上孩子經常對著他說，「好想爸爸，爸爸什麼時候才要回家」才讓他動心，決定到移民署自首，等待遣返回家。

對此，移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊隊長呼籲，國人勿因一時便利而聘僱失聯移工或未經工作許可之外國人從事工作，一旦被查獲將依違反就業服務法裁罰15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯者，更將可能面臨3年以下有期徒刑的刑責。

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