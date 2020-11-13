28歲媽打疫苗命危！夫曝藥害救濟「要等4-6月」…淚喊：她不能等了

▲年輕媽打疫苗命危，夫淚曝近況。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、陳韻如／台北報導

一名28歲年輕媽媽9月初剛生完小孩，1個月後經醫師評估接種流感疫苗，不料卻出現不良反應住進加護病房，至今仍在與死神搏鬥。她的丈夫13日接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時，沉痛曝光目前現況，因龐大醫藥費，他曾求助疾管署，並申請藥害救濟，但流程需跑至少4-6個月，讓他相當崩潰直呼，「太太真的不能等太久」。

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這名年輕媽媽的丈夫表示，太太從10月5日接種完疫苗之後開始出現不良反應，先是持續發高燒，到最後心跳破140倒地休克，最後進了加護病房，更發了病危通知。

「才一個早上2、3個小時，一個人就變成這樣子，院方診斷就是『猛爆型心肌炎』，是屬於比較急速的心臟發炎，心臟停止收縮，所以才要上葉克膜」，丈夫表示，太太目前正在等待換心，才能延續生命。

丈夫提到，自太太發病以來，在輔大醫院住了3天就花了35萬醫藥費，而當時打了免疫球蛋白，1天就要價5萬，「我們搶救時也有打了一支強心針，也有用一些自費、進口的流感藥物，那都是很龐大的費用。」

丈夫透露，太太後來轉到台大醫院，在加護病房住了1個多月，醫藥費目前已花了40多萬，「我們現在也不知道要承擔多少費用」，而當初就診的輔大醫院10月12日已通報衛福部，但卻到10月23日他才接到關心電話，另外大安區衛生所也每天打電話關心，不過這些「對我來說沒有實質效益」，而他同日也向衛福部申請了藥害救濟，但跑流程就要等4-6個月，讓他相當崩潰，「太太不能再等太久」。

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▲女子長相清秀甜美，如今卻命危必須等到換心才能延續生命，讓丈夫不禁淚崩，「她才28歲，才當媽媽一個月。」（圖／記者陳以昇翻攝）

丈夫表示，醫師目前也不敢保證裝上葉克膜之後是否會有其他併發症產生，但現在太太多重器官已慢慢在異常衰竭，只希望能夠透過各界力量，讓太太能早日換到心臟。

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丈夫說到激動處更忍不住情緒哽咽落淚，「我太太才28歲，剛生產完，小孩那麼小，才當媽媽一個月」，太太住進加護病房後壓力比他還大，精神壓力也更加沉重，而丈夫則是每天進到加護病房幫太太按摩，陪太太說說話，給太太正能量，「但太太一直擔心自己這樣躺在這裡，會增加我們負擔」，讓他相當心疼。

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