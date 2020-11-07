人夫偷吃閨蜜喊「騷得像妖精」！　見正宮住院她跩嗆：我們在開房

▲人夫偷吃妻閨蜜，小三還對正宮嗆聲，「怎麼不去死」，判決出爐。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台中報導

人夫阿澤（化名）與妻子的閨蜜小君（化名）發生婚外情，阿澤還傳訊大讚小君，「床上野的要命，妳在床下也熱情的要命」等語，被妻子抓包後氣得提告求償。沒想到，阿澤事後竟反咬，一定是妻子語小君串通好在網路上引誘他「打嘴砲」，藉此來詐取他的財產，但不被法官採信，判他須賠償妻子15萬元。

阿澤妻子指控，2人結婚3年多，但阿澤竟與自己的閨蜜小君發生婚外情，當時阿澤還曾寫下保證書，保證不再向她提及離婚，願意對她負責終身等語。孰料，阿澤2018年6月1日間透過臉書訊息跟小君談及結婚、生子、性交等話題，且內容極其鹹濕，讓她氣得提起離婚訴訟。

阿澤妻子提到，阿澤同年10月28日又單獨傳訊息給她，說明自己確實有語小君發生關係，要求她離婚或去死，讓她精神受到極大痛苦，因此憤而向阿澤提告求償50萬元。

對此，阿澤反駁，稱2人是透過臉書認識，認識半年內2人僅見過3次面就結婚，而妻子是第三次結婚，自己則是第一次，且婚後第一年妻子就拿走了她140萬元，還吵著要他過戶不動產給她，顯見2人的婚姻只是妻子拿來詐騙取財的工具。

阿澤還說，他實際上並未語小君見過面，且小君跟妻子原是閨蜜，應是妻子與小君共謀引誘他在網路上與小君打嘴砲，讓妻子能以此曖昧對話當作是外遇證據，藉此詐騙他的財產。

不過，法官審理時勘驗2人對話發現，阿澤多次向小君保證，離婚一定離得成，此外，2人還有鹹濕對話，包括阿澤曾稱，「我先搓你奶、捏你奶、吸妳奶，就會讓妳抓狂的」、「妳真要命」、「妳在床上野的要命，妳在床下也熱情的要命」、「這是哪裡來的野女人，卻讓人喜愛」、「騷的像個小妖精」，阿澤甚至還要小君替他療傷，「用小騷穴幫老公療傷」。

除此之外，法官還發現，2人還提及未來2人要一起生個小孩等語，而小君更曾傳訊向阿澤妻子嗆聲，「你怎麼不去死？你老公在你住院時和我去開房做愛」、「肯離婚了沒？你別想和他一起，他說妳賴死不肯離婚，不如跳樓啦！做女人做成這樣去死好過啦！」

法官以上述對話認定阿澤與小君關係匪淺，確實有曖昧之情，縱使難憑對話就推論2人有過性關係，但仍可認定已嚴重侵害了阿澤妻子的配偶權，因此判阿澤須賠償15萬元。

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