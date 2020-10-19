小一弟把名字「水平翻轉」倒著寫　媽一看傻住：你打賭輸了嗎...

▲兒子將自己的名字水平翻轉。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

「如果怎樣怎樣，我就把名字反過來寫！」一名女網友這樣說道，許多人在打賭時，都會以名字來當成賭注，只是萬萬想不到，這件事情竟然真實上演。原PO先前檢查孩子的作業時，發現小一的兒子竟將名字「水平翻轉」；逗趣的照片曝光後，也立刻引發網友熱議。

原PO在「爆廢公社二館」上發文表示，許多人打賭時，都會向對方嗆聲「如果怎樣怎樣，我就把名字反過來寫！」但在大多的情況下，一般人就算賭輸了，也未必會這麼做，畢竟那只是一種增強自己信用力度的手段而已。

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然而，原PO卻驚呼，「沒想到在我家真實上演！」原PO先前在檢查兒子的數學作業時，發現姓名那欄似乎有點怪怪的，仔細一看才發現，小一的兒子竟將「名字反過來寫」，且還不只是三個字倒著寫，而是呈現鏡像、直接水平翻轉，讓她看了哭笑不得。

▲媽媽開玩笑的表示，「請問你是跟誰打賭輸了是嗎？」（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

照片曝光後，網友紛紛留言回應，「有練過」、「或許是下一個達文西」、「不只名字反過來寫，連字也是」、「益反過來寫也是益」、「所以他跟人打賭輸了是嗎？哈哈」、「上輩子可能是刻印章的」、「小朋友好像都會這樣耶，腦子比較靈活」、「好厲害哦！反著寫」、「一年級的小朋友會寫鏡像字是正常的喔」。

此外，也有不少網友猜測孩子可能是左撇子或有特殊狀況，「我小時候也這樣，我左撇子」、「是左撇子嗎？我女兒左撇子都是反過來寫」、「左撇子嗎？常常會寫鏡像字唷」、「左撇子吧？小時候跟筆順不熟，我也會這樣」、「是不是有特殊狀況？要留意小孩是不是常常這樣喔」。

對此，媽媽則在留言處回應，孩子並不是左撇子，至於為何會有這種情況也還不清楚，不過「任何意見我都會聽進去，謝謝你們！」