「壓頭2分鐘」收3500他傻眼！神算師：神明交代我不能受訪

記者柯振中／綜合報導

台北一名黃姓算命師外型帥氣，吸引許多粉絲去找他算命。沒想到他近期遭到指控，時常以「冤親債主」為由索要處理費，且光是用手壓著顧客的頭，短短2分鐘就收費3,500元，根本就是詐騙。而算命師本人也以「神明叫我不要去」為由拒絕受訪，情況為何仍待釐清。

▲算命師遭控詐財，本人回應「神明交代我不能去」。（圖／翻攝《東森新聞》）



根據《東森新聞》報導，一名邱姓男子出面控訴，黃姓算命師連他的媽媽都沒看過，就說媽媽身上有5個冤親債主跟著，要花費18萬元才能處理完成，當下還說必須問神明是否允許，若沒擲到筊就不能幫忙處理。

▲邱男出面指控，算命師只是壓著他的頭，期間沒有誦經、咒語，2分鐘收費3500元。（圖／翻攝《東森新聞》）



邱男指出，他沒有給黃姓算命師母親的資料，母親也沒到現場，就說母親身上跟著冤親債主，還叫他把手伸出去，「他另外一隻手就是壓著我的頭，大概兩分多鐘，過程中他都沒有念任何經法咒語，他就說好了做好了，他要離開了」，並且收費3,500元，讓邱男直覺上當了。

邱男相當生氣，將過程全部PO上網，沒想到意外引起討論，總共有將近10人也碰上類似狀況，黃男還會私訊曾上門的客人「冤親債主又來了」，進而繼續收處理費，總共得手將近10萬元。

對此，黃男則說，他確實是帶有天命之人，願意前往龍山寺證明，沒想到當天突然改口，以「神明說不能過去龍山寺」為由拒絕受訪，但絕對沒有詐騙。目前受害者已到派出所報案，準備透過法律途徑處理這件事。

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