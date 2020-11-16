丁怡銘請辭批「在野黨刻意操作」　網怒：畏罪潛逃刷新三觀！

▲行政院發言人丁怡銘請辭獲准。（圖／行政院提供）

記者蕭羽耘／綜合報導

行政院前發言人丁怡銘因「牛肉麵事件」請辭獲准，他表示，在野黨刻意政治操作，為避免對政務推動造成困擾，因而請辭負責。對此，PTT網友看不下去，痛批丁怡銘都40幾歲了，有點擔當好嗎？心態還那麼幼稚。

針對丁怡銘請辭，有網友在PTT爆掛，發文寫下，真得看不下去，他到底在說什麼？ 是誰做了那麼大的一個抹黑看板開記者會造謠的？不知道在野黨有那麼大的本事，可以指使執政黨行政院發言人開記者會。

發文網友痛批，講錯話了，要你去立法院報告說清楚講明白，結果請辭落跑閃人，講白的就是畏罪潛逃。 人要走就走，結果現在跑出來說在野黨政治操作，簡直完全刷新人的三觀。

鄉民也紛紛留言表示，「這個提款機前面貼故障中還繼續吐鈔耶」、「都是they的錯」、「自導自演真的好笑」、「都40幾歲了，有種擔當好嗎」、「圖你做的，記者會你開的，統編你報的，都是別人害我」、「行政院門面怎會用這種低能」、「蘇貞昌要他去立法院被電一電給大夥消氣，就果斷辭職了」、「世堅：我是在野黨」、「原來大字報是在野黨做出來的」。

▼PTT怒轟丁怡銘。（圖／翻攝自PTT）

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