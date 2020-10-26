永然法律基金會獎助學金開放法律系清寒學子申請

▲李永然律師成立「財團法人永然法律基金會」，推廣法治教育，並提供家境清寒的法律系學生獎助學金。 （圖／記者季相儒攝）

記者王淑君／綜合報導

李永然律師執業超過40個年頭，自幼苦學出身，透過努力不懈的精神，才能成為今日知名的大律師。為此，他更切身了解教育能夠翻轉人生，於是自民國100年成立「財團法人永然法律基金會」，積極推廣法治教育，並向下扎根，培育優秀法律人才，透過每年寒暑假舉辦高中法律生活營，建立高中生法治觀念，並為其進入大學法律系就讀進行準備。

此外，為獎助家境清寒、課業優異之大學法律系在學學生，更自民國107學年度起，設立「永然法律基金會法律獎助學金」，提供全國各大學法律系學生獎助學金，希望貢獻一己之力，對有心向學但家境清寒的學子提供經濟資助。

今年全球面臨新冠肺炎肆虐，許多行業或工作面臨前所未有的困境，對於弱勢家庭來說，經濟層面上更是雪上加霜。為此，「永然法律基金會法律獎助學金」自108學年度第二學期將錄取名額從4名提升至6名，以幫助更多清寒學子減輕就學負擔。

看著一封封獎助學金申請表中，孩子們寫下關於自身家庭困境和未來志向，想到這些孩子們在辛苦的課業壓力下，還必須到處打工或辦理助學貸款才能就學，李永然律師深感不捨。他認為，社會上有能力者更應該為這些孩子提供資源協助，讓他們能無後顧之憂地專心學習，畢業後成為社會上有用之材。「永然法律基金會法律獎助學金」願盡棉薄之力，為其提供協助，更盼藉此抛磚引玉，讓更多有力之士一同為培育明日社會菁英而努力。

109學年度第一學期的「永然法律基金會法律獎助學金」現已開放申請，凡是國內大學法律系在學學生，前一學期學業成績平均70分以上、操行成績平均80分以上，無不及格科目，且為鄉鎮區公所或縣市政府列冊之中低收入戶子女，均可申請。詳細內容及規定，可參考永然法律基金會獎助學金申請活動網頁，歡迎符合條件的同學前來申請。