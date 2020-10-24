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弱視生力爭上游讀台大社工　成立社團回饋社會

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▲▼慈濟2020年10月24日舉辦新芽獎學金頒獎典禮，台中市約2千多位學子獲獎，大專組劉育琛偕父親出席受獎，並上台分享。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

「我們沒有辦法選擇自己的出身，我們都活在『困難模式』的人生裡，過著不一樣的人生，因此，我們比別人更有勇氣。你們長大後都要站在這裡跟更多的新芽、跟全世界說，你曾經怎麼苦過來，認真努力過著『困難模式』，這是你最獨特、最珍貴的寶藏。」

慈濟2020年新芽獎學金頒獎典禮，自10月到11月底共舉辦29場，預計有8千位學子獲獎，在台中市共分為四個場地、約2千多位學子獲獎，其中在台中靜思堂共分為上午場、下午場，大專組劉育琛10月24日上午偕父親劉秀煌出席頒獎典禮受獎，並上台分享自己一路上從遮掩自己、走出去、到擁抱自己缺陷的故事，鼓勵其他學子。

▲▼慈濟2020年10月24日舉辦新芽獎學金頒獎典禮，台中市約2千多位學子獲獎，大專組劉育琛偕父親出席受獎，並上台分享。（圖／慈濟基金會提供）

▲大專組劉育琛10月24日上午偕父親劉秀煌出席新芽獎學金頒獎典禮受獎，並上台分享。

89年次的劉育琛遺傳到父親先天性視網膜剝離，求學路上需搭配擴視機輔助讀書，國中動手術後，目前左眼視力還有0.4、0.5，但右眼無法看見。儘管在課業學習上需比其他同學花更多的心力，但他反而更加倍認真、成績優異，國中開始就屢獲獎學金，減輕父親重擔。

劉育琛小時候逢父母離異，靠著政府、家扶中心、慈濟基金會等補助，因此當考上台灣大學社會工作系及知名大學傳播學系時，劉育琛選擇了社工系，因為他想回饋社會。

劉育琛表示，雖然廣播是自己的興趣，但一路走來有很多人幫助，希望未來朝長期照顧老人的領域發展，看見老人家生活不方便，想到身邊很多幫助我的人包含老師等等，他們有一天會老，希望有機會能回饋他們。

劉育琛的大學生活多采多姿，除了參加自己的興趣社團，包含在廣播社從事節目製作，也參加了合唱團，更不忘自己的初衷，成立了「無家者服務社」，擔任「請街友吃飯」粉專小編，為街友們送餐、募集冬衣，並常到家扶中心關懷比他更小的學子。

▲▼慈濟2020年10月24日舉辦新芽獎學金頒獎典禮，台中市約2千多位學子獲獎，大專組劉育琛偕父親出席受獎，並上台分享。（圖／慈濟基金會提供）

▲台中慈濟舉辦新芽獎學金頒獎典禮，台中市民政局主任秘書李秀香出席台中靜思堂場。

成績優異的劉育琛國小考試都是全年級第一名，只有一次因為體育科成績不理想，而沒獲得第一名。因為先天的關係，戴著厚厚的眼鏡打球、跑步對他很吃力，但他很感恩父親很努力地讓他跟別人擁有一樣的生活條件。

劉育琛說：我小時候最難受的是「跟別人不一樣」，經常被質疑為什麼你不行，我最感謝的是我的父親、家人，父親知道「跟別人不一樣」很痛苦，因此很努力給予我跟別人不要差太多的生活，但先天的視力不良無法藏起來。

劉育琛分享自己國中時在同儕間常被忽略，因此心情低落，直到有一次同學知道他要來領新芽獎學金，看他的眼神就不同，這是他第一次覺得自己的努力「被看見」。

▲▼慈濟2020年10月24日舉辦新芽獎學金頒獎典禮，台中市約2千多位學子獲獎，大專組劉育琛偕父親出席受獎，並上台分享。（圖／慈濟基金會提供）

▲台中慈濟2020年10月24日舉辦新芽獎學金頒獎典禮，約2千多位學子獲獎。

劉育琛10月24日上午偕父親劉秀煌出席慈濟新芽獎學金頒獎典禮受獎，連續領獎7年的劉育琛分享自己因為「看不見」，反而「被看見」：慈濟在他國中時進入了他的生活，開始領新芽獎學金，劉育琛提醒台下弟弟妹妹要感恩身邊的志工：「這些常來我們家裡拜訪的師姑師伯，因為他們讓我們被看見。坐在這裡(領獎)真的很不容易，大家都很努力才能坐在這裡，我們都很不容易。

劉育琛表示，我要感恩父母、感恩慈濟有這個獎幫助很多人，幫助很多孩子的求學。

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