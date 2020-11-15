川普嗆爆紐約：州長說要延後用疫苗　其他州「很想要」別再玩政治

▲美國總統川普發文嗆爆紐約，疫苗是州長自己說要延後使用的。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普也在玫瑰園開記者會表示，從輝瑞訂購2000萬劑疫苗，12月就可以供民眾施打，但是疫苗不會給紐約州，相關言論在美國民眾之間引發嘩然。對此川普在臉書發文，再度就這件事開嗆紐約州，強調是州長自己說要延後使用的，要民主黨人別再玩政治了。

川普在臉書發文表示，「我愛紐約！」眾所周知川普政府提前生產了一個很棒又很安全疫苗，換作是其他政府，可能要搞5年！

▲輝瑞疫苗有效率可達到9成，川普認為給其他政府做，可能要搞5年。（資料照／路透）



川普強調，問題在於紐約州長古莫（Andrew Cuomo）之前說過，他將延後使用疫苗，但是其他州現在就要！「我們不能浪費時間」只能立刻提供給那些州使用。

川普說，因為紐約州的推遲，可以使許多的生命被挽救，「但我們已經準備好，別再玩政治了！」

▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）



根據紐約第一頻道（Spectrum News NY1）報導，川普在13日表示，他將會延後紐約州疫苗施打的時程，除非取得州長古莫（Andrew Cuomo）的授權，否則不會運送到紐約，因為他之前對於疫苗的審查過程有意見。

古莫在9月接受MSNBC訪問時表示，紐約州將對疫苗建立一套具備安全性與有效性的審查機制，並制定相關的分發計畫，不只是紐約州，還有七個州都有一個小組對其進行審查。

紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）在川普的玫瑰園記者會後，就發聲明怒嗆，如果疫苗延後送到紐約州，她的辦公室將會起訴聯邦政府，「這是跛鴨總統的報復行為！試圖對那些反對者進行政治報復！

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