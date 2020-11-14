何時能出國旅遊？　張文宏：2022年春天





▲上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／上海市衛健委）

記者陳政錄／綜合報導

大陸防疫專家張文宏近日在北京出席論壇，對於新冠疫苗研發，他說，最近「世界上傳來一些好的消息」，預計到2022年春天，就可能可以重新到世界各地走一走。至於新冠病毒傳播要如何杜絕，估計接種率須達到60%。

上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏13日在北京，出席第十一屆財新峰會。他表示，目前中國的疫苗已經有非常好的保護效果，美國的疫苗保護率也達到比較高的水平，大家預期在今年的年底和明年的年初，都有可能會迎來一批可以接種疫苗的幸運的人。

但他提醒，疫苗就算最快在明年年初，或今年年底能夠上市，對於疫苗的供應、普及以及在多大程度上可以提供保護，事實上今天仍然不是太清楚。

不過，張文宏也坦言，「有了疫苗不一定行，沒有疫苗萬萬不行。」直指人類歷史上，從未有一次病毒是靠人類自生，讓病毒消失，因此要等到全球新冠疫苗接種率達到60%或70%以上，才能讓新冠病毒，降格成為病死率較低的常駐病毒，類似流感。

他說，「作為新冠病毒這種傳染率非常高的病毒，疫苗接種率如果沒有達到60%，我們是無法杜絕傳播與發病的。」

張文宏也提到，按照現行各國疫苗研發、推動速度，「不出意料應該在2022年的春天，說不定我們就可以開始重新背起行囊，到世界各地去走一走。」

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