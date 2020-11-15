　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大生不快樂的原因　管中閔：家人期望太大、無法融入校園生活

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 台大,台灣大學,椰林大道, 。（圖／資料照）

▲管中閔說，學生會不快樂，接觸到的案例很多種，家裡對學生期望很大 。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

台灣大學今（15日）舉辦創校92年校慶大會，會後校長管中閔受訪被問到台大學生不快樂的原因表示，狀況有很多種，包括所學不符、家人期望太大，甚至功課和校園生活都無法融入，並強調，大家一定要了解，「心裡的東西」會延伸出不同損害，需要專業協助，才能得到撫慰。

管中閔說，學生會不快樂，接觸到的案例很多種，包括所學不符，家裡對學生期望很大，功課上或社校園生活無法融入，特別是最近從網路上看到很多案例，不是大家想像。尤其看到都已經這麼成功、光鮮亮麗，背後卻面臨崩潰邊緣，這表示每個人心裡承受對自己，還有家中期許、周遭環境等都不同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

管中閔表示，大家要一定要了解，心裡的東西不是很清楚的說左手有一道傷口而已 ，是可以在心裡上造成很多不同損害，是需要個人化、專注特殊的照護，因此專業協助一定有用，才能得到撫慰，也不斷提到，在痛苦時期，家人和師生支撐力量很重要，只要一句話，甚至一個笑容、一個擁抱，就很有可能改變一個人未來。

▲▼台大校長管中閔。（圖／記者許展溢攝）

▲管中閔認為，在痛苦時期，家人和師生支撐力量很重要。（圖／記者許展溢攝）

管中閔提到，目前已成立「學生保護專案小組」，立即採取一些緊急措施，包括規劃設置專線諮詢電話，在高風險熱點成立「安心小棧」等。從下週開始，這個小組還將深入檢討事件的結構性因素。至於結構性如何深入？管中閔說明，結構性早已開始，只是如演講說過的「未來大學」願景，若學生現階段在大學體制中得不到自己肯定，覺得失落或被排除，未來大學就是希望同學在更有彈性，不受束縛下，更快找到自己志趣、方向，發揮所長，體會生命意義。

另外，管中閔致詞說自己曾經歷過心理嚴重受創的時期，所以完全能體會心理創傷帶給人的痛苦，媒體問是哪個時期？他不願透露只說，每個人都會有辛苦的時期，並強調會用自己例子，是知道很多人認為心裡的病不是疾病，當有些不理解的人聽到學生訴說的感受時，可能不會認為是嚴重的事，只會覺得對方不好，但自己經歷過，充分體認到是需要協助，未來防護網需要完善，也就是將好的防護網交給有能力、願意做的人。

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
「H奶李毓芬」穿太少疑走光！自拍狂吸1.1萬人：看到了
假日美式賣場「推車大軍」塞爆！運動商場還有丟包車　員工拉到崩
男目睹「妻被金手指1分鐘」　無恥友竟回：問她舒不舒服
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／8天增34例！全台確診數達602人　指揮中心14時說明

「提早相信實踐夢想」林大涵專營群眾募資　貝殼放大6年大進化

婆家要她眾人前「跪拜公婆」！娘家秒拒絕霸氣力挺　網嘆：下馬威

Uber「男女動作片」乘客被爆是老師？　教育局回應了

注意埋線拉皮凹陷副作用　王正坤發表國際醫學論文

台大生不快樂的原因　管中閔：家人期望太大、無法融入校園生活

雙北軌道路網喬不攏！林佳龍緩頰：柯文哲、侯友宜「私下有溝通」

台女菲返國「檢疫期滿搭高鐵確診」　陳時中：未來類似情況恐增加

上傳的照片去哪了？臉書「十年挑戰」刷整排…專家籲：母湯跟風

士林夜市烤玉米180元！「招牌寫35」結帳才知被坑　網回應看哭了

老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了

新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

ELLA「解接是A咖，不是A CUP！」　手比胸前...「至少有B，而且是雙B」

滷味店員工車禍傷左手又被開除 她衝馬路長跪求老闆：給我生路

又是一頁詐騙！網購掃地機器人 收到「3輪玩具車」質問後遭封鎖

萌柴小手狂壓牽繩「不想回家啦」　眼神超抗拒...網笑：根本戲劇科

別再問了！警察最常被問5大金句　遭批只會開單...他：我也有繳稅！

LIVE／8天增34例！全台確診數達602人　指揮中心14時說明

「提早相信實踐夢想」林大涵專營群眾募資　貝殼放大6年大進化

婆家要她眾人前「跪拜公婆」！娘家秒拒絕霸氣力挺　網嘆：下馬威

Uber「男女動作片」乘客被爆是老師？　教育局回應了

注意埋線拉皮凹陷副作用　王正坤發表國際醫學論文

台大生不快樂的原因　管中閔：家人期望太大、無法融入校園生活

雙北軌道路網喬不攏！林佳龍緩頰：柯文哲、侯友宜「私下有溝通」

台女菲返國「檢疫期滿搭高鐵確診」　陳時中：未來類似情況恐增加

上傳的照片去哪了？臉書「十年挑戰」刷整排…專家籲：母湯跟風

士林夜市烤玉米180元！「招牌寫35」結帳才知被坑　網回應看哭了

LIVE／8天增34例！全台確診數達602人　指揮中心14時說明

民眾檢舉丁怡銘發布假訊息　刑事局：與「惡假害」本質不同

日職／陳偉殷挨轟回穩化解危機　羅德3局3比2軟銀

KIA「最豪華MPV」Carnival Hi Limousine給你超大螢幕只要155萬起

丈母娘初見女婿直白反應　劉耕宏被嫌是「過氣藝人」

全球最大自貿協定RCEP正式簽署　亞太15國聯手打造超級經濟圈

地藏庵親子運動會「寶寶爬行」及「幼兒體適能」　大人小孩動起來

「提早相信實踐夢想」林大涵專營群眾募資　貝殼放大6年大進化

日本台灣交流協會台北事務所橫地晃副代表首訪台南　黃偉哲：盼深化台日合作關係

高通獲許可　出貨華為4G晶片　

生活熱門新聞

搭高鐵途中得知確診　車次曝光！

拿獎狀做1事　竟遭班導帶頭霸凌

新娘激吻婚攝！新郎1舉動全場看傻

馬尾妹「脖子纏蛇」搭北捷！他直擊嚇壞

士林夜市烤玉米180元　「招牌寫35」結帳才知被坑

台大3人輕生！焦糖哥哥關粉專…個人餐廳4字預告

終於換iPhone 12！他「洗完澡」安分用舊機

男大生每晚4次才能睡…崩潰求藥　醫拒絕：會恨我

臉書「十年挑戰」刷整排　專家籲：別跟風

今晨17℃！本周跳回小夏天飆30度　災害預報士吐擔憂

開心買i12回家　忘安太座悲劇了

海外雙11包裹抵達　超商員工顫抖

美式賣場推車塞爆！員工哭：拉到職業傷害

台大5天3輕生！淡江生又墜樓　教授提4點：大學需要改變

更多熱門

相關新聞

台大3人輕生+淡江生墜樓！名醫提「模仿效應」

台大3人輕生+淡江生墜樓！名醫提「模仿效應」

國立台灣大學5天內發生3起學生輕生案，不幸造成2死1傷，引發社會關注。恰巧，昨(14)日淡江大學也發生一起學生墜樓案件，目前仍在加護病房治療，讓不少民眾擔心是否會產生「模仿效應」。對此，台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘呼籲，網友應停止轉發已故同學的遺書或照片，且所有師生應多關注較邊緣的同學，針對其在校情況、人際關係，或社群發文內容等。

管中閔校慶喊話「所有學生一個都不能少」

管中閔校慶喊話「所有學生一個都不能少」

台大5天3輕生！淡江生又墜樓　教授提4點：大學需要改變

台大5天3輕生！淡江生又墜樓　教授提4點：大學需要改變

蠟燭排出TOGETHER！台大晚會學生哽咽落淚

蠟燭排出TOGETHER！台大晚會學生哽咽落淚

黃捷自曝：曾求助台大學校心理諮商

黃捷自曝：曾求助台大學校心理諮商

關鍵字：

台灣大學台大管中閔不快樂校園生活家人期望功課壓力

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

超市捕獲野生男神！188身高藏不住

「他趴懸崖邊情緒興奮」　生還妻首次口述被殺細節

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

老狗坐機車腳外露　阿伯舉動超暖

搭高鐵途中得知確診　車次曝光！

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

拿獎狀做1事　竟遭班導帶頭霸凌

台新銀「中和理專」盜走客戶2.9億失蹤　史上最高金額

陳建州被PTT酸20年翻身！刷出整排稱讚：有點不自在

女友「北上偷轉職」酒店妹！60K男遭甩崩潰

宋茜粉絲「忍辱7年」當上anti版主

Lollipop聚會帶「超正大嫂團」！王子隔空cue鄧麗欣放閃

橋上捕獲黑麵團！網驚：撿到極品

米砂FB突遭刪「10年心血消失」！

新娘激吻婚攝！新郎1舉動全場看傻

更多

最夯影音

更多
老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了

老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了
新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面