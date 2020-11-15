台大生不快樂的原因　管中閔：家人期望太大、無法融入校園生活

▲管中閔說，學生會不快樂，接觸到的案例很多種，家裡對學生期望很大 。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

台灣大學今（15日）舉辦創校92年校慶大會，會後校長管中閔受訪被問到台大學生不快樂的原因表示，狀況有很多種，包括所學不符、家人期望太大，甚至功課和校園生活都無法融入，並強調，大家一定要了解，「心裡的東西」會延伸出不同損害，需要專業協助，才能得到撫慰。

管中閔說，學生會不快樂，接觸到的案例很多種，包括所學不符，家裡對學生期望很大，功課上或社校園生活無法融入，特別是最近從網路上看到很多案例，不是大家想像。尤其看到都已經這麼成功、光鮮亮麗，背後卻面臨崩潰邊緣，這表示每個人心裡承受對自己，還有家中期許、周遭環境等都不同。

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管中閔表示，大家要一定要了解，心裡的東西不是很清楚的說左手有一道傷口而已 ，是可以在心裡上造成很多不同損害，是需要個人化、專注特殊的照護，因此專業協助一定有用，才能得到撫慰，也不斷提到，在痛苦時期，家人和師生支撐力量很重要，只要一句話，甚至一個笑容、一個擁抱，就很有可能改變一個人未來。

▲管中閔認為，在痛苦時期，家人和師生支撐力量很重要。（圖／記者許展溢攝）



管中閔提到，目前已成立「學生保護專案小組」，立即採取一些緊急措施，包括規劃設置專線諮詢電話，在高風險熱點成立「安心小棧」等。從下週開始，這個小組還將深入檢討事件的結構性因素。至於結構性如何深入？管中閔說明，結構性早已開始，只是如演講說過的「未來大學」願景，若學生現階段在大學體制中得不到自己肯定，覺得失落或被排除，未來大學就是希望同學在更有彈性，不受束縛下，更快找到自己志趣、方向，發揮所長，體會生命意義。

另外，管中閔致詞說自己曾經歷過心理嚴重受創的時期，所以完全能體會心理創傷帶給人的痛苦，媒體問是哪個時期？他不願透露只說，每個人都會有辛苦的時期，並強調會用自己例子，是知道很多人認為心裡的病不是疾病，當有些不理解的人聽到學生訴說的感受時，可能不會認為是嚴重的事，只會覺得對方不好，但自己經歷過，充分體認到是需要協助，未來防護網需要完善，也就是將好的防護網交給有能力、願意做的人。