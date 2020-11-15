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管中閔校慶自揭心理創傷　喊話「台大所有學生一個都不能少」

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▲▼台灣大學創校92年校慶。（圖／記者許展溢攝）

▲管中閔致詞提到，台大所有學生，一個都不能少。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣大學年今（15日）舉辦創校92年校慶大會，會中頒贈2位名譽博士學位，同時表揚8位傑出校友及頒發學生會奉獻特別獎、優秀青年、傑出表現獎學金與傅鐘獎學金證書，大會由校長管中閔主持，他致詞提到，這幾天校園發生幾件令人遺憾的事情，目前已成立「學生保護專案小組」，立即採取 一些緊急措施，下週開始小組將深入檢討事件的結構性因素。

管中閔先是表示，台大今頒贈名譽博士學位予台達集團創辦人鄭崇華，與NVIDIA共同創辦人與CEO黃仁勳，表彰他們在其領域 卓越的成就與貢獻。同時將表揚在人文藝術， 學術，工商，社會服務與綜合表現上傑出的校友， 包括林滿紅，侯文壽，莊炳湟，陳五福，林瑞祥， 楊台瑩，羅一鈞，孫元成8位學長姐。

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▲▼台灣大學創校92年校慶。（圖／記者許展溢攝）

▲台大今頒贈名譽博士學位予台達集團創辦人鄭崇華，與NVIDIA共同創辦人與CEO黃仁勳。（圖／記者許展溢攝）

管中閔說，校慶的日子也是檢視過去，以及前瞻未來的時刻，並報告學校在兩方面的工作。其中，台大在大學社會責任上的努力，持續增加弱勢學生希望入學的人數，並提供同學全方位照顧計劃，輔導他們融入台大的學習與生活。

管中閔接著表示，這幾天校園中發生了幾件令人遺憾的事情。即使過去幾年學校加強了硬體上的預防措施，也大幅擴增心理輔導的人力與資源，但還是沒能避免憾事發生，這顯示仍有更多需要努力的地方。 目前已成立「學生保護專案小組」，立即採取 一些緊急措施，包括規劃設置專線諮詢電話，在高風險熱點成立「安心小棧」等。從下週開始，這個小組還將深入檢討事件的結構性因素，並匯集老師和同學們的建議，儘速擬定新的預防與保 護措施，補強現有的學生輔導機制。

▲▼台灣大學創校92年校慶。（圖／記者許展溢攝）

▲▼管中閔鼓勵心裡有困擾或痛苦的同學，務必要尋求專業協助。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台灣大學創校92年校慶。（圖／記者許展溢攝）

管中閔提到自己曾經歷過心理嚴重受創的時期，所以完全能體會心理創傷帶給人的痛苦，心理創傷沒有外 在傷口，但傷害往往更為深重。在專業協助下， 這些創傷可以慢慢平復，而身旁家人，同學，或者老師們的關心，會成為恢復期間重要的支撐力量。

管中閔指出，自己是這樣走出那段陰暗時期，所以鼓勵心裡有困擾或痛苦的同學，務必要尋求專業協助，更期待所有老師和同學，主動關心身邊同學，一個笑容，幾句問候，都能安定同學的心理，支持他們度過難關。前兩天社會系師生成立的 「互挺團」，以及學生會昨晚辦的「燭光晚會」， 都是關懷的實踐，對此由衷感謝在台大這個大家庭裡，大家緊密相連，也彼此扶持，「台大所有學生，一個都不能少，也一個都不會少，我們一起努力，大家加油。」

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