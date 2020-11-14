｢覺得活著沒意義...｣黃捷曝曾求助台大心理諮商：不敢跟親友說

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

台灣大學近日連續發生3起輕生案件，受到社會大眾關注，畢業於台灣大學的高雄市議員黃捷也在臉書發表看法，說她過去感到「我覺得活著沒有意義、看不到未來」，曾求助學校心理諮商資源，也正因為這個社會仍然病態，所以她一直以來在服務處開辦心諮服務，提醒教育局校園輔導室跟心理健康教育的重要性。

台灣大學5天內接連發生3起學生不幸事件，學校心理輔導資源問題再受外界關注。對此，台大校友、高雄市議員黃捷在臉書發文表示，「即使不認識這些學弟妹，我仍感到非常不捨。當初我在校時，也使用過學校的心理諮商資源，跟心理師說著『我覺得活著沒有意義』、『看不到未來』、『沒有人懂我的孤獨』，其實這樣的心境不只浮現過一次，但也不敢跟親友說，因為別人只會覺得你庸人自擾、調侃你。」

黃捷表示，「已經夠幸福了不要不知足」、「幹嘛那麼在意別人眼光」、「高材生就是太順遂才會想太多」，這樣的安慰讓人備感壓抑，反而累積情緒到瞬間爆發，或許她撐過去了，但有人可能放棄學業、放棄感情，也可能有人不幸選擇放棄生命，畢竟所謂的「明星學校」和「頂大光環」，都是社會過度的關注和期待，但誰來告訴我們，該放棄的不是生命而是別人的眼光？當教育還在崇尚為分數、為成就而活，誰來教我們為自己而活？

她認為，正因為這個社會仍然病態，所以她一直在服務處開辦心諮服務，希望能幫助到每個受傷挫折的人。我們都需要被理解、被傾聽，有時候我們不需要加油，而是一聲「你辛苦了」、「你很棒了」，不希望校園的生命教育仍淪為教條，所以藉著議會審查時，也提醒教育局校園輔導室跟心理健康教育的重要，這些我們沒有接住的孩子，不是一個統計數字而已，而是一條條寶貴的生命。