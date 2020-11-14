蠟燭排出TOGETHER！台大晚會學生哽咽落淚　校長管中閔現身喊話

▲台大頻傳學生意外，學生會舉辦燭光晚會，盼溫暖彼此。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學近來發生數起學生不幸事故，為給予師生溫暖，台大學生會今（14日）於晚上10時半在椰林大道舞台前舉行燭光晚會，活動溫馨感人，現場有學生一時情緒激動忍不住啜泣。校長管中閔上台向台下的師生大喊，「我們是一家人，我們一起扶持」，隨後走到用蠟燭排成的「TOGETHER」祈福區，放下手中的蠟燭，溫暖彼此。

台大9日發生1名女學生墜樓案，沒想到3天後的11日又有男學生在宿舍上吊輕生，而昨日再驚傳有1名學生疑似從大樓墜落，肢體多處骨折，意識不清送往醫搶救。好消息是，台大校方指出，該生今日上午已清醒，情況逐漸穩定。

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▲台大學生會舉辦燭光晚會，校長管中閔偕同太太（左二）現身。（圖／記者崔至雲攝）

為了溫暖師生，台大學生會與學務處舉辦「燭光晚會」。學生會長楊子昂表示，「受傷的我們、陪伴彼此的我們辛苦了，雖然現在說再多都沒用，只有自己可以承受，但要切記，未來有需要的時候、撐不住的時候，我們都在這裡與你們一起，希望每個人可以找到自己的方式，不管是抱怨、擁抱、開心，起度過今年的冬天」。

▲台大學生會舉辦燭光晚會，校長管中閔現身。右一為學務長。（圖／記者崔至雲攝）

台大學務長沈瓊桃表示，過去一週經歷了意外事件，大家承受不安的情緒，雖然不知道緣由，但是烏雲背後總有皎潔月光，當大家覺得困難的時候，記得深呼吸、吐氣，帶給自己更多氧氣，撐不住的時候，向右看、向左看，會發現自己不孤單，台大３萬２千多人，有好多同伴陪你前行。

▲▼台大學生會舉辦燭光晚會，校長管中閔現身。（圖／記者崔至雲攝）

台大學生會下午在臉書上表示，「近日，台大校園內連傳多起憾事，我們希望與各位同學一起，互相支持、互相陪伴。今晚，我們邀請各位師生及工作夥伴，在這個夜晚點起蠟燭，成為火種，共同溫暖校園中的彼此。」

臉書也說明，「我們也希望，在這個時間點，各位同學可以多關懷彼此、也照顧自己，出門走走看看電影，也可以來校慶市集逛逛買買東西，來校慶音樂會享受音樂，與我們一起、與所有的台大學生一起，走過這個冬天。」

▼台大學生會舉辦燭光晚會。（圖／記者崔至雲攝）

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