台大5天3輕生！淡江生又墜樓　教授提4點：我們的大學需要改變

▲葉丙成說，台灣的教育正面對一個很艱難的處境。圖為台大校園。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣大學5天內發生3起學生輕生案，不幸造成2死1傷；無獨有偶，淡江大學14日也發生一名學生墜樓，目前在加護病房治療。對此，台大教授葉丙成認為，「我們的大學，需要有所改變。如果我們不試著改變讓大家焦慮的結構性因素，再多的心輔資源都無法接住所有人。」他並列出4點建議。

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葉丙成14日在臉書說，「這幾天，朋友問我到底為什麼？理由各是什麼，我們不知道也不該妄加揣測。但一直以來，有些結構性因素在那，我們是否有看到？而這些因素不是只有台大有，很多大學也有。」

葉丙成表示，在這校園裡，有很多人過得並不快樂，有很多人並不認同自己念的系，「曾有某個人文相關科系的教授跟我說，某一年他們的新生家長日，主任歡迎家長後，歡迎家長發問；結果一大堆家長舉手，當中一位搶問：『請問貴系要如何才能夠轉系轉得出去？』。他一問完，其他家長手都放下了。」

▼台大5天內發生3起學生輕生案，不幸造成2死1傷。（圖／資料照／記者張一中攝）

「我們的大學，需要有所改變。」葉丙成指出，可以做什麼來改變這些結構性因素？他列了四點，第一，讓學生對自己的未來安心，「我們的大學，應該要讓學生安心，讓學生不用擔心他的未來」；要讓學生安心就是要幫他賦能，讓他知道不管他是念什麼系，他都能有足夠的能力在外面謀生。

第二是課務的改革，葉丙成表示，現在有許多學生進大學發現選的科系與想像不一樣，成績不好也無法轉系，整個人生被陷在那裡，動彈不得，「這些年來，我看過好多的學生都是這樣，讓我非常難過。」他認為，能不能有更有彈性的畢業規定，讓學生能夠有機會在大學好好去探索自己的興趣跟方向。

葉丙成說，第三，將導師費移做心輔資源，「台大學生總數3萬多人，每個人有700左右的導生費。總和有2000多萬元，這可以再多聘許多位真正有專業為學生做心理諮商的專業心理師。」

▼葉丙成表示，要讓學生安心就是要幫他賦能，讓他知道不管他是念什麼系，他都能有足夠的能力在外面謀生。圖為台大校園徵才博覽會。（圖／資料照）



葉丙成提到，第四，選才不再只看分數，要找興趣相符的人材，「只有當我們的學生，在高中時都有好好去探索、了解、思考自己未來想走的領域，他們進來大學後才不會因為選錯系而徬徨、焦慮。作為台灣的指標大學之一，台大有這個責任，透過選才的制度，引領高中生在高中時期開始了解自己的興趣、思考自己的方向。」

葉丙成認為，台灣的教育正面對一個很艱難的處境，「我們的大學，需要改變。如果不改變，結構性因素依舊，問題將會一直在；而且不會更好只會更糟。」

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