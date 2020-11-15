上傳的照片去哪了？臉書「十年挑戰」刷整排…專家籲：母湯跟風

▲臉書上近日又掀起「十年挑戰」風潮，不少用戶紛紛上傳個人10年前後對比照。（圖／美聯社）

記者莊智勝／台北報導

臉書社群網站近日瘋傳「十年挑戰」，不少用戶紛紛跟風，上傳自己10年前後對比照，並加上hashtag「#howmuchhaveyouchangedchallenge」。但財團法人電信技術中心副執行長李重志在臉書PO文，呼籲民眾不要跟風，「把自己認證的2張、長達10年演化的照片，讓臉書以及你所不知道的廠商蒐集了，絕對不是好事！」

李重志表示，先前曾有APP推出「看你10年後長怎樣」、「看你變性後長怎樣」的遊戲，其實就已經是一種蒐集行為；當事人將自己覺得有趣的照片上傳公開、或選擇將不滿意的照片不上傳，即證明了該次的演算邏輯較佳、或是較差，這些資訊都可以反饋給程式，令它再修正、精進。

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而此次臉書上又吹起了「十年挑戰風」，不同的是，這次的照片資訊並非如過去單純的數據建模，而是當事人自行導入時間資訊，好讓APP得以修正模擬結果，如此將使得「深偽技術」（Deepfake）大大精進、或學習時間大幅縮短。

「深偽技術」又稱「變臉技術」，使用者可以透過系統模擬演算，在影片中呈現擬真的換臉效果，過去就曾有不肖業者將此透過此技術合成，並在網路上散播「知名女藝人不雅片」；當時就有法界人士提醒，此舉已經觸犯肖像權、人格權，在民、刑事上皆有責任。

▲過去類似「十年挑戰」、能讓用戶「變臉」的FaceApp曾掀起一股風潮，當時就傳出資安疑慮。（圖／達志影像／美聯社）

李重志解釋，深偽技術並不是什麼先進的技術，主要的生成技術分為2種方式，分別為自動編碼器（AutoEncoder）、以及生成對抗網路（Generative Adversarial Network,GAN），其中關鍵的原理就是最笨的方法，透過不斷的嘗試、修正錯誤，直到建立出精確到人眼無法檢查出來的逼真結果。

李重志說，一張臉以各種角度拍攝，就可以模擬成3D，但如此還不夠，還必須加上各種表情，而「表情」就是一種時間軸，如此就會有4D的座標參數，原理如同電影的分鏡，但每個切片之間仍存在秒差，這時就會運用模糊運算fuzzy技術，2張圖之間以含混方式連帶過去，越好的軟體，越能模糊地精準，而AI的功用就是幫助軟體不斷地修正。

回到臉書的「十年挑戰」，李重志表示，系統的修正必須要有座標，今若A、B兩圖已證實是同一張臉，雖然表情、年代不同，那也只是時間軸從1秒拉成了10年，那麼若對這2張圖各自擷取特徵，即便特徵不同，如嘴型大小等，AI即會將其視為「演變」，而非不同人的臉，如此即有助於增進AI的推算能力。

李重志質疑，臉書上出現這款狀似遊戲的APP，當用戶在使用它時，業者是否有主動告知用戶可能存在的風險、以及商業利益，「有沒有打算分你一杯羹？」李重志說，「日前參加一場數據經濟與法制規管的研討會，學者專家們提的都是老問題，對策也就那樣。我只覺得，討論當事人同不同意？如何取得當事人同意？不管法規怎麼訂，有個核心議題卻鮮少被關注，即『數據利用者的利得，該如何回饋給數據原生者？』」

「我覺得這是核心問題，也是階級問題，當可戳破這些科技巨擘『形自由、實帝國』的假面。而後，我們或許可以提出一個人人計較利得與隱私，從而瓦解資本與國家控制人民的策略。」

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