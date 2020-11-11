鍾佳濱別錯過！陳玉珍曬37年前嫩照　網讚：委員的可愛不變ㄟ

▲陳玉珍11日在臉書參加「你改變了多少」挑戰，秀出37年前個人照片。（圖／翻攝自Facebook／陳玉珍 珍愛金門）

記者蘇晏男／台北報導

繼「打一句有聲音的句子」的挑戰後，近日臉書再掀一股「你改變了多少」任務，吸引不少人秀出昔日舊照。國民黨立委陳玉珍跟上流行，在臉書秀出37年前照片，有網友就誇讚「委員的可愛不變ㄟ」。有趣的是，民進黨立委鍾佳濱10日也PO出年輕鮮肉照，有人在留言標記陳玉珍，讓鍾佳濱直接回覆「謝謝，先不要！」

臉書近日流行「你改變了多少」（#howmuchhaveyouchangedchallenge）挑戰，網友紛紛把過去的自己與現在的樣子合成同一張圖片，呈現「今昔對比」。陳玉珍11日大方分享1983年就讀國小的照片，並透露當時還是國小合唱團的成員，但相比現今，她則自嘲，「唱歌怕把觀眾嚇跑」。

從37年前照片來看，陳玉珍當時留著小呆瓜頭，無邪的微笑加上笑起來連成線的眼睛，擄獲不少她的粉絲。有網友紛紛留言，「甜姐兒」、「委員從小就是可人兒！」、「一路走來，始終如一」、「小時候超可愛，現在也是」、「委員的可愛不變ㄟ」。

▲鐘佳濱10日上傳自己1986年的照片，並回覆網友留言。（圖／翻攝自Facebook／鍾佳濱，下同）

有趣的是，日前因為陳玉珍於立院議場呼喊「我的佳濱」，而被與其戲稱為「CP情侶」的鍾佳濱，10日也挑戰「你改變了多少」，上傳一張自己1986年時，在海邊僅穿泳褲的照片，大方展現年輕時的好身材。不過，當有網友在底下留言標記陳玉珍，鍾佳濱用一張寫著「謝謝 先不要」GIF圖片回應。

另外，還有網友表示，「難怪玉珍那麼迷戀」、「再脫下去玉珍都要來了啊」。