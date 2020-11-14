記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜卸下過往警察身分後，再次穿上柔道服，在鏡頭前展現紮實睽違許久的好身手。新北市政府新聞局14日釋出「侯Sir返校日」節目中，拜訪新北市立竹圍高中柔道隊，與年輕選手們相互切磋，面對正值青春年華的隊長潘思翰，侯市長要求同學千萬別放水，身手雖不若從前，但厚實基本功仍，讓在場學生們豎起大拇指稱讚，「市長是專業級的！」

▲「侯Sir返校日」前進竹圍高中，侯友宜大秀拿手絕活「大外割」。（圖／新北市新聞局提供，下同）

新北市立竹圍高中柔道隊於各大賽事表現優異，更在2020年全中運拿下3金2銀8銅的好成績，背後全靠曾參加雪梨及北京奧運的施佩均教練及所有老師們的培訓與支持；其中有「全國最強高中生」之稱的金牌選手陳冠亨，也在影片中小露身手，一個箭步就成功壓制了主持人王子禾，快狠準的好身手讓侯市長驚嘆連連，王子禾急忙跟另一位主持人蔡畹鎣Naomi求救，並大喊要叫計程車回家。

侯友宜提到，過去之所以會選擇就讀警大，就是因為自己十分嚮往學習柔道、射擊以及跆拳道，認為要有一身好技藝才能除暴安良，而印象最深刻的便是過去每次參加比賽，就會換來新的傷，贏的時候很光榮，輸的時候也不會氣餒，因此也勉勵在場各位同學得失心不要太重，重要的時刻用盡全力、奮力一搏就對了。

新聞局長蔣志薇表示，「侯Sir返校日」系列影音，將持續走訪新北市各校園，透過市長和年輕學子的第一手接觸，讓市府團隊聆聽到師生的真實心聲，歡迎大家持續鎖定，跟著我們一起重返校園。

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▲竹圍高中柔道隊中的雙胞胎潘思丞（左2）及潘思翰（右2）的表現令新北市長侯友宜驚艷。

▲新北市長侯友宜訪問有「全國最強高中生」之稱的金牌選手陳冠亨（左2）及施佩均教練（左3）。

▲新北市長侯友宜與竹圍高中柔道隊同學們，在「侯Sir返校日」的節目中度過美好下午。