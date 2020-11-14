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用「嘴巴」支持貢寮田寮洋　「友善野鳥飯包」17日起限量開賣

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▲用「嘴巴」支持貢寮田寮洋 「友善野鳥飯包」17日起限量開賣。（圖／新北市農業局提供）

▲用「嘴巴」支持貢寮田寮洋，「友善野鳥飯包」17日起限量開賣。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推廣友善農業，維護適合野生動物生存的環境，新北市政府及人禾環境倫理發展基金會合作，於11月17日至23日期間，在福隆火車站辦理田寮洋友善農產活動，販售季節限定野鳥飯包，帶民眾吃出好環境！每日限量販售，平日早上9時30分開賣、假日早上8時30分開賣，售完為止！

田寮洋位於雙溪河下游右岸的迴彎處的天然洪氾平原，在這裡除了有廣闊的水稻田之外，也有次生林、旱田、草澤、埤塘等多元鑲嵌地景，涵養了種類豐富的野生動物，其地理位置更是冬候鳥來台的重要驛站，記錄鳥種超過310種，是台灣重要的冬候鳥棲息地。

▲用「嘴巴」支持貢寮田寮洋 「友善野鳥飯包」17日起限量開賣。（圖／新北市農業局提供）

▲貢寮田寮洋稻米收割。

農業局長李玟表示，為了讓這些從遙遠的北國長途跋涉的嬌客們能有安全舒適的休息覓食居所，市府與行政院農委會林務局合作，在推動田寮洋之候鳥、水生生物等保全對象保育工作時，一併協助農民友善生產，將於11月17日至23日期間，配合草嶺古道芒花季，在福隆火車站舉辦為期一周的飯包販售活動，讓來此的遊客可以品嘗到美味的田寮洋友善稻米。

李玟說，友善野鳥飯包使用今年田寮洋地區產的台梗八號稻米，並搭配在地季節農產，與福隆里社區發展協會的社區共餐志工群合作，熱騰騰的便當盛在環保材質便當盒裡，美味體驗價65元，讓民眾從味覺上認識貢寮，並實際支持友善環境的農產品。

▲用「嘴巴」支持貢寮田寮洋 「友善野鳥飯包」17日起限量開賣。（圖／新北市農業局提供）

▲欣賞不同的地景，也從中尋找藏身其中的鳥類，瞭解鑲嵌多元的地景對生物們的重要性。

農業局指出，新北市為結合農業生產與環境生態的理念，自2015年開始即推動友善田園區域計畫，從雙溪區逐漸推廣到全市，目前新北市友善耕作面積已達252.8公頃，貢寮區也有16.1公頃的友善耕作面積，並持續增加中，期望棲地保育與農業生產能達到雙贏局面。

此外，除了可以在此期間來福隆火車站購買友善野鳥飯包外，為了讓遊客更深度認識田寮洋，在11月21日及11月22日上、下午將另外加開4場次田寮洋綠網小旅行半日行活動，從福隆火車站步行至田寮洋，在漫步貢寮的過程中，欣賞不同的地景，也從中尋找藏身其中的鳥類，瞭解鑲嵌多元的地景對生物們的重要性，並在活動結束後品嘗美味的友善野鳥飯包。

農業局表示，本課程需全程步行，來回約6公里，建議國小三年級以上的一般大眾參與。每人優惠價100元，每梯次限額20人，即日起開放報名，活動簡章及報名網站請見：https://reurl.cc/x0452z，活動詳情請洽：人禾環境倫理發展基金會，電話：03-922-1613分機27惠小姐。

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