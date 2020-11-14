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全國環境知識競賽　台南市獎牌全國最多表現十分亮麗

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▲「2020年環境知識競賽決賽」，台南市20名優秀選手與來自全國各縣市400名環保知識菁英選手一較高下，獎牌全國最多表現十分亮麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2020年環境知識競賽決賽」，台南市20名優秀選手與來自全國各縣市400名環保知識菁英選手一較高下，得獎牌數全國最多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2020年環境知識競賽決賽」14日在國立高雄科技大學舉行，台南市20名優秀選手與來自全國各縣市400名環保知識菁英選手一較高下，台南市得獎牌數全國最多，表現十分亮麗。

▲「2020年環境知識競賽決賽」，台南市20名優秀選手與來自全國各縣市400名環保知識菁英選手一較高下，獎牌全國最多表現十分亮麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歷經上午的「淘汰賽」、下午的「驟死賽」，莊舒涵（建興國民中學）、黃逸辰（永康區三村國民小學）、洪燕卿、李碧芬，憑著豐富的環境知識以及冷靜沈著的態度，一路過關斬將，抱得國中組第1名、國小組第3名、社會組第2名及第5名的好成績，為台南市爭光。

市長黃偉哲恭喜得獎者，也謝謝大家為台南市爭取榮譽。黃偉哲表示，能夠在全國環保知識高手環伺下得獎，非常不容易，我們只有一個地球，希望參賽的選手們能以各種方式將豐富的環境知識傳給生活周遭每一個人，激發出大家愛護環境的意識並付諸行動，共創美麗家園，環境永續。

▲「2020年環境知識競賽決賽」，台南市20名優秀選手與來自全國各縣市400名環保知識菁英選手一較高下，獎牌全國最多表現十分亮麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑指出，每年的環境知識競賽已成為年度環保盛會，透過競賽方式，讓大小朋友在準備賽事的過程中，廣泛吸收環境知識、關心環境議題，寓教於樂的競賽，無形中促進環境教育普及化，在更多人心中埋下環保意識的種苗。

競賽為期一整天，選手們上午8時陸續抵達高雄科技大學，不僅打破假日校園寧靜的氛圍，還瀰漫著一股爭取榮譽的緊張氣息。不少選手是持續多年參選的老將，熟面孔再次相見，彼此高興別來無恙，熱絡打招呼，也暗自佩服其對環保議題的關切與用心。上午先舉行「淘汰賽」，400名選手個個信心十足進入各試場，聚精會神在答案卡上劃答，全場鴉雀無聲，更顯競爭激烈。

▲「2020年環境知識競賽決賽」，台南市20名優秀選手與來自全國各縣市400名環保知識菁英選手一較高下，獎牌全國最多表現十分亮麗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「淘汰賽」成績揭曉，留下來的競爭者，在當下的開心後，立即調整心情開始準備下午的「驟死賽」。選手們快速用完午餐，紛紛拿出個人的武功秘笈，做最後的衝刺，期許交出漂亮的成績，回報自己過去充實各方面環保知識的努力。

全國環境知識競賽分為社會組、國小組、國中組、高中（職）組。競賽題目包含，政府環境政策、時事環境議題及環境保護學習指定影片，題目範圍廣泛，選手需多方吸收環境知識。每位參加者，都是經過各縣市激烈初賽的佼佼者。台南市參賽選手，都是初賽各組的前5名，實力可見一斑。

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