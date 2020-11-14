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聖誕樹點燈搶先看　千人擠巨城廣場搶拍

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▲聖誕樹點燈搶先看　千人擠巨城廣場搶拍。（圖／遠東巨城提供）

▲遠東巨城於今天晚上舉行聖誕樹點燈儀式。（圖／遠東巨城提供）

記者陳凱力／新竹報導

Big City遠東巨城購物中心於今天晚間舉行聖誕樹點燈儀式，吸引上千民眾歡聚新竹地標一起倒數，今年巨城年度公益主題「發揮公益平台價值守護全民健康」結合聖誕樹點燈，與財團法人肝病防治學術基金會(肝基會)攜手，於本日下午舉辦「千人免費肝炎及肝癌篩檢」活動，3小時完成超過千人篩檢的好紀錄。傍晚18:00開始的點燈儀式，有專業啦啦隊及新竹市200位幼兒園小朋友充滿活力的精彩演出，在溫馨歡樂氣氛中點亮全台最吸睛的聖誕樹。

巨城2018年獨家贊助臺師大大師講堂「好心救好肝」講座，與台灣肝病權威許金川教授和好心肝基金會結下公益善緣，2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，巨城積極擴大社會關懷守護大眾健康，再次攜手肝基會，成為全台首家百貨零售企業透過虛實整合同步募集電子與實體發票幫助肝苦人，今年已達成超過一萬張的目標。

▲聖誕樹點燈搶先看　千人擠巨城廣場搶拍。（圖／遠東巨城提供）

▲遠東巨城廣場上的聖誕樹是新竹人聖誕節的指標之一。

今天在巨城舉辦的免費肝篩活動，同時也是肝基會成立26年來首次在零售商場舉辦的創舉，並在台灣人壽、中國信託慈善基金會、長豐智能科技公司的熱情贊助下，在巨城購物中心完成超過千人肝炎及肝癌檢驗，共同為根除台灣肝病的目標盡一份力量。

肝病防治學術基金會董事長許金川教授表示：「肝臟是否健康，不是靠感覺，而是靠抽血檢查。台灣目前每年仍有一萬多人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。雖然肝基會走遍偏鄉篩檢，卻仍有死角，此外，保肝篩檢不是只有抽血，後續還要提醒B、C肝帶原患者做腹部超音波等一系列追蹤，全方面關懷國人的健康。科技人是國家的菁英，尤其不能仗著年輕，缺乏運動、過度肥胖都很容易引發肝臟的問題，所以，透過肝篩，一方面可以了解自己肝臟是否健康，二來也可及早追蹤治療，讓自己擁有真正彩色的人生！」

▲聖誕樹點燈搶先看　千人擠巨城廣場搶拍。（圖／遠東巨城提供）

▲傍晚18:00開始的點燈儀式，有專業啦啦隊及新竹市200位幼兒園小朋友充滿活力的精彩演出，在溫馨歡樂氣氛中點亮全台最吸睛的聖誕樹。

遠東巨城購物中心李靜芳董事長說：「巨城是新竹地標，是新竹人休閒活動與購物消費的信賴，帶動發揚社會核心價值與正能量責無旁貸，非常感謝各界把巨城當成愛的平台，提供多元的公益活動更展現了社會溫暖的力量，與我們一起點亮最美的聖誕樹，照亮肝苦人、守護健康。」

巨城成功商業營運模式帶動業績逐年成長，2019成為全台最年輕業績排名第7的零售據點，帶起的企業社會責任與正向力量深得肯定，而今向外延伸至社會各界，從公眾事務到保健活動，將利他共融的理念團結在一起回饋社會，真正發揮全台第一公益平台的影響力。

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