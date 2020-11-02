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台南南紡購物中心12米高聖誕樹點燈迎佳節　黃偉哲感謝企業為弱勢發聲

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▲南紡購物中心舉辦聖誕公益點燈活動，由台南市副市長許育典和南紡購物中心董事長侯博明，共同點亮12米高的童話胡桃鉗聖誕樹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南紡購物中心舉辦聖誕公益點燈活動，由台南市副市長許育典和南紡購物中心董事長侯博明，共同點亮12米高的童話胡桃鉗聖誕樹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南南紡購物中心2日晚上舉辦聖誕公益點燈活動，以經典芭蕾舞劇胡桃鉗為主題，打造12米高的「胡桃鉗聖誕樹」，再度成為台南東區聖誕佳節的熱鬧地標，點燈儀式前，由南紡購物中心董事長侯博明先生將象徵「轉動愛心 讓愛無礙-憨兒交通車」的鑰匙背板交予鴻佳啟能庇護中心董事長徐富強完成公益捐贈儀式。

▲南紡購物中心舉辦聖誕公益點燈活動，由台南市副市長許育典和南紡購物中心董事長侯博明，共同點亮12米高的童話胡桃鉗聖誕樹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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南紡購物中心舉辦聖誕公益點燈活動，由台南市副市長許育典和南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，共同點亮12米高的童話胡桃鉗聖誕樹，瞬間啟動燈光秀、奇幻雪花秀齊舞，令在場熱情民眾目不轉睛，感受濃濃聖誕氣氛。

▲南紡購物中心舉辦聖誕公益點燈活動，由台南市副市長許育典和南紡購物中心董事長侯博明，共同點亮12米高的童話胡桃鉗聖誕樹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市副市長許育典代表市長黃偉哲出席活動，除祝福市民朋友平安健康、佳節愉快，也期待企業的公益善行，可激發社會更多善心，為感恩的季節增添幸褔氛圍。

副市長許育典表示，市長黃偉哲非常重視這場點燈儀式，南紡購物中心的聖誕樹就代表台南市東區的一個聖誕節慶象徵，點燈的開始就像是告訴市民們進入感恩的節慶假期了，台南市府非常感謝南紡深耕台南的企業文化，除了以實際行動支持弱勢團體，也打造一個讓台南市民方便購物、逛街、享用美食的好去處。

▲南紡購物中心舉辦聖誕公益點燈活動，由台南市副市長許育典和南紡購物中心董事長侯博明，共同點亮12米高的童話胡桃鉗聖誕樹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南紡購物中心董事長，同時也是財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明，在得知鴻佳啟能庇護中心的交通車老舊後，即決定捐贈一輛價值近150萬元的無障礙福祉車給鴻佳啟能庇護中心。

▲南紡購物中心舉辦聖誕公益點燈活動，由台南市副市長許育典和南紡購物中心董事長侯博明，共同點亮12米高的童話胡桃鉗聖誕樹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

侯博明表示，這是侯永都基金會捐出的第24輛交通車，將協助慢飛天使們能夠方便無礙的正常生活，期待以拋磚引玉的實際行動，引發社會共鳴幫助更多弱勢朋友，市議員蔡旺詮、呂維胤也到場表達對公益活動的支持與祝福。

▲南紡購物中心舉辦聖誕公益點燈活動，由台南市副市長許育典和南紡購物中心董事長侯博明，共同點亮12米高的童話胡桃鉗聖誕樹。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年南紡購物中心以經典芭蕾舞劇胡桃鉗為主題，打造12米高的「胡桃鉗聖誕樹」，6位胡桃鉗士兵組成的管弦樂團躍上聖誕樹，還有精彩的雪花音樂饗宴，聖誕樹旁規劃三大主題陳設，其中聖誕老人迎兵趣中有胡桃鉗士兵造型的聖誕老人在紅白蜜糖拱門下迎接民眾，奇幻糖果森林有一棵棵糖果樹以及可愛麋鹿，此外現場還有許多發出光芒的神秘光之盒，歡迎民眾閒暇之餘前往欣賞，感受濃濃的聖誕節慶氣氛。

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