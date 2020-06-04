熬過防疫寒冬…「嘉玲期」業積暴漲　百貨推「感謝年中慶」搶振興券大餅　



▲遠東巨城購物中心利用3、4月間的低潮期做內部改裝，剛好迎接5月份的防疫後期。（圖／翻攝巨城臉書）



記者陳凱力／新竹報導

新冠肺炎疫情趨緩，新竹地區的百貨龍頭Big City遠東巨城購物中心以年中慶的活動正式迎接後防疫時代來臨，推出超強品牌活動、獨家人氣快閃多項優惠；遠東巨城「第三屆Big City街頭藝術嘉年華」也正式展開，即日起至6/24開放網路報名海選，總獎金高達32萬元，歡迎音樂才子及雜耍高手來挑戰。

▲巨城4月底陸續引進許多受年輕人喜愛的新櫃，5月嘉玲期後業積一路飆漲。（圖／巨城提供，下同）



Big City遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，3、4月間，正逢台灣的疫情險峻期，民眾也以隔離、減少外出的方式抗疫，巨城剛好利用這段空窗期進行大規模改造，引進獨家人氣櫃位於4月底陸續開幕，剛好銜接上5月來臨的「抗疫嘉玲期」帶動買氣、業績大幅回溫，5月的來客及整體業績皆較去年同期成長8%。

在振興券發放前，巨城也推出年中慶活動搶先振興，第一波活動從6/4至6/10，指定樓面及專櫃單筆消費滿千送百，另有滿15,000再加贈威秀電影票2張活動；B1特色輕食區6/4至6/24全館消費滿5,000即可兌換美味輕食、週週滿額送，6/12至6/21登錄巨城APP還有吉祥物阿MALL購物金夾夾樂，購物抵用券、名店美食買一送一，6/25至7/12單筆滿額再加碼端午來店禮，6/30前使用HAPPY GO Pay消費單筆滿千送點數、哈根達斯冰淇淋，滿萬再加贈購物金，回饋加碼大放。

▲▼巨城也推出年中慶活動，準備搶食振興券大餅。

巨城表示，利用防疫期間也做了櫃位調整，引進桃竹苗首間「星野肉肉鍋」、全台獨家泰式麻辣鍋「辛麻泰」，6/10還有來自日本大阪的「壽司郎」開幕，緊接著是全台獨家「姜滿堂」韓式燒肉。

除了美食吃不完，遠東巨城也與UNIQLO、GU首次聯合感謝祭，還有年輕朋友喜愛的小米快閃店、Uber Eats巨城美食外送服務；隨著疫情解封期倒數，遠東巨城「第三屆Big City街頭藝術嘉年華」也正式展開，即日起至6/24開放網路報名海選，總獎金高達32萬元，歡迎音樂才子及雜耍高手來挑戰。

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