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聚會停紅線！富二代笑「開單是小錢，別拖走就好」　對話超衝擊

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▲派對,聚會,聚餐,宴席,宴會,喝酒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在餐廳用餐時，聽到隔壁一桌富二代在聊天，其中有人因找不到車位直接停紅線，重點是他全然不在乎罰款，只擔心愛車被拖吊，一連串對話瞬間衝擊他的價值觀，不禁感慨「有錢人就是任性。」

網友日前上PTT發文提到，「剛剛在餐廳吃飯，隔壁桌突然來了一群年輕富二代，坐下來就是聊老爸的地賣多少。」後來，有個人姍姍來遲，表示因為找不到停車位，所以最後只能停紅線。

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那位富二代男無所謂地說，「要開單就開單，沒多少錢，不要把車拖走就好。」不料，在接下來的飯局中，他更語出驚人，當時整桌人吃一吃便開始喝酒，結果突然有個人問他，上次酒駕花了多少錢交保；而他竟毫無悔意，直回「17萬左右吧，小錢。」

誇張對話顛覆原po三觀，不禁搖頭直呼，「哇靠，隔壁桌的我都傻了，原來有錢人就是任性是這個樣子，嚇壞本寶寶了。」對此，鄉民紛紛回應，「這世上的規矩是用來限制底層翻身的框架」、「場面話吹噓又不用錢，你馬上去外面檢舉看看就知道，是真的不在乎還是假的了」、「應該按比例罰比較好玩啦」、「死刑一定有用」。

▲酒駕新制上路宜蘭首例，醉男騎車載車主均受罰。（示意圖／游芳男翻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者游芳男翻攝）

值得一提的是，2019年7月1日酒駕新法上路，針對汽車酒駕初犯，開罰3到12萬元，除了移置保管汽車或機車，吊扣駕照1-2年，也強制參加酒駕違規道安講習。另外，加重處罰的部分，若車上有未滿12歲兒童、肇事致人受傷，吊扣駕照2-4年；如果致人重傷或死亡，則吊銷駕照，不得再次考領。

倘若汽車酒駕再犯，5年內第2次罰12萬元，如果發生第3次以上，則開罰「前次處罰金額+9萬元」，累積無上限，並移置保管汽車或機車，吊銷駕照（3年內不得考領），及強制參加酒駕違規道安講習。

至於刑罰部分，若酒精濃度達0.25mg/L以上，或不能安全駕駛者，處2年以下有期徒刑及20萬元以下罰金；致人重傷處1年以上、7年以下有期徒刑；致人死亡則處3年以上、10年以下有期徒刑。

而再犯者，在致人重傷的部分，處3年以上、10年以下有期徒刑；致人死亡則處無期徒刑或5年以上有期徒刑。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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