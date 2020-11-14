酒測值逼近1！台中業務撞死焊接工「認喝茫」　家屬怒：爸爸沒了

<br>

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市東區進化路、力行路口14日凌晨發生酒駕死亡車禍，警方調查，肇事的駕駛周男（27歲）凌晨時分在友人家相聚飲酒，隨後帶著醉意開車準備回大里住處，不料行經事故路口時，周男不勝酒力，與林姓騎士（61歲）發生擦撞，導致林男當場彈飛濺血，重傷不治死亡。在得知自己闖禍後，周男懊悔萬分，一度在現場腿軟下跪。

▲周男酒後駕車返家，途中撞死林姓焊接工。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調查，周男平時從事業務工作，14日凌晨前往友人家相聚，眾人黃湯下肚、相談甚歡，凌晨2時許，周男不顧自己已經有幾分醉意，仍執意開著黑色自小客返回大里住家，不料途中竟不慎撞死機車騎士；警方到場酒測，發現周男酒測值高達0.97毫克，已經嚴重超標，當即將其依公共危險罪法辦。

而遭撞的騎士林男平時從事焊接工，14日凌晨從北區住家出門，騎車準備前往工地上班，怎料竟會在途中遭到酒駕的周男撞上、彈飛數十公尺，就此殞命。在車禍發生當下，周男自知撞到了人、且對方已經沒有心跳，現場人員正在施以CPR搶救；周男見自己闖下大禍，神色相當慌張，還一度腿軟下跪，對於酒駕一事懊悔萬分。

得知父親遭酒駕男撞死後，林男的女兒相當氣憤，表示爸爸因工作關係都是在清晨時分出門，但「好好一個人，就這樣被撞死了，爸爸就這樣沒了」，怒斥周男「明知道自己喝酒了，為什麼還要開車？」而事後周男也遭警方立即帶回，坦承自己確實「喝茫了」，對於案情細節無法清楚交代，訊後遭警方依公共危險罪送辦。

▼車禍現場一片狼藉，機車零件碎片散落一地。（圖／民眾提供）