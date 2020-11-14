酒駕撞死人還肇逃！狠男判囚9年拒入監　加入暴團續當討債潑屎哥

▲刑事局中打破一暴力犯罪集團，依法送辦。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

刑事警察局14日宣布偵破以蔡姓男子為首暴力討債集團，成員之一的男子江椿吉加入暴力集團前，曾酒後開賓士車衝撞馬路施工的工人，造成一死一傷，遭判9年4月定讞後未到案服刑，被通緝的他竟當起惡霸暴力討債，日前遭警方逮捕，詢後依組織犯罪條例送辦。

55歲男子江椿吉2017年12月11日傍晚，酒後開著賓士車行經台中東區進德路、富榮街口時，撞上正在馬路施工的陳姓包商及吳姓工人2人。江男下車查看明知撞人，竟上車逃逸還撞上女機車騎士及路邊汽車，陳男傷重不治。江男遭依酒駕致死等罪判9年4月定讞，他卻沒有乖乖入監服刑，遭發布通緝。

▲▼警方逮捕暴團成員之一，也是酒駕撞死人判刑定讞未服刑的江姓通緝犯。（圖／民眾提供）

刑事警察局中部打擊犯罪中心偵六隊日前接獲線報，有一個46歲蔡姓男子為首的暴力犯罪集團，在南投地區用潑糞、毆打、撒冥紙、散布誹謗文宣等方式，逼迫債務人交付財物，已是地方惡霸。警方經追查發現，遭通緝的江男竟在法院訴訟期間就加入該集團，配合生事。

中打經報請南投地檢署指揮偵辦，本月9日見時機成熟，兵分多路拘提蔡姓首腦及8名共犯，並查扣債務委託書、本票、存摺、高爾夫球桿、球棒等證物；另在屏東恆春一處民宿逮捕躲藏打零工的江男，警詢後依組織、恐嚇、毀損、傷害等嫌送往南投地檢署偵辦。

警方表示，打擊黑道幫派犯罪決心不容挑戰，呼籲民眾面對黑道幫派欺壓犯罪行為，能勇於挺身向各警察局報案，協助警察機關全面澈底打擊黑幫，掃除暴力，共同維護社會治安。

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