抵制萊豬怎加入國際社會？教授「神比喻」酸爆：典型的沒有國際觀

▲今年各界聚焦萊豬議題。（示意圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

對於萊豬進口政策，朝野上下撻伐聲浪不斷，然而外交部長吳釗燮日前卻喊話，「若我們不接受國際標準，憑什麼跟人家說要加入國際社會？」對此，淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書發文開砲，更笑虧「這是一種鄉巴佬思維方式！」

外交部長吳釗燮12日赴立院備詢時表示，「我國2001年加入世界貿易組織，對國際社會承諾會依照國際標準，我方要加入國際社會，既然有國際標準，就要接受。」後來他更強調，「我住美國11年沒問題，我兒子現在也在美國。」

一席話再度引發議論，包正豪對此直言，世界上這麼多國家拒絕萊豬進口，他們都在國際社會以外？如果歐盟國家都在國際社會以外，那其實這個「國際社會」不加入應該也沒啥影響吧？

▲吳釗燮認為，要加入國際社會，就得遵從國際標準。（圖／記者屠惠剛攝）

他接著吐槽，「講白了，這就是典型的沒有國際觀，就像那種去過美西10日遊和英法9日遊，外加日本去個4、5趟，還去過峇里島之後，就大言不慚地說自己國際經驗豐富，具備國際觀，還時不時告訴你，我和你說喔！那個國外很漂亮，東西很好吃，而且很乾淨，台灣比不上啦！其他的問他，一問三不知。結果我們的外交部長，照理來說應該是要非常具有國際素養的人，卻有著一種鄉巴佬思維方式，這也是難得一見，台灣難波萬啦！」

最後，包正豪也忍不住問，「我實在不懂部長公子在美國和萊豬進口有什麼關係？是住美國了不起，還是其他的理由呢？想不通。」