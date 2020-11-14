　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

抵制萊豬怎加入國際社會？教授「神比喻」酸爆：典型的沒有國際觀

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼豬,豬瘟,非洲豬瘟,豬肉。（圖／路透社）

▲今年各界聚焦萊豬議題。（示意圖／路透社）

記者周亭瑋／綜合報導

對於萊豬進口政策，朝野上下撻伐聲浪不斷，然而外交部長吳釗燮日前卻喊話，「若我們不接受國際標準，憑什麼跟人家說要加入國際社會？」對此，淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書發文開砲，更笑虧「這是一種鄉巴佬思維方式！」

外交部長吳釗燮12日赴立院備詢時表示，「我國2001年加入世界貿易組織，對國際社會承諾會依照國際標準，我方要加入國際社會，既然有國際標準，就要接受。」後來他更強調，「我住美國11年沒問題，我兒子現在也在美國。」

一席話再度引發議論，包正豪對此直言，世界上這麼多國家拒絕萊豬進口，他們都在國際社會以外？如果歐盟國家都在國際社會以外，那其實這個「國際社會」不加入應該也沒啥影響吧？

▲▼立法院外交委員會 吳釗燮答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳釗燮認為，要加入國際社會，就得遵從國際標準。（圖／記者屠惠剛攝）

他接著吐槽，「講白了，這就是典型的沒有國際觀，就像那種去過美西10日遊和英法9日遊，外加日本去個4、5趟，還去過峇里島之後，就大言不慚地說自己國際經驗豐富，具備國際觀，還時不時告訴你，我和你說喔！那個國外很漂亮，東西很好吃，而且很乾淨，台灣比不上啦！其他的問他，一問三不知。結果我們的外交部長，照理來說應該是要非常具有國際素養的人，卻有著一種鄉巴佬思維方式，這也是難得一見，台灣難波萬啦！

最後，包正豪也忍不住問，「我實在不懂部長公子在美國和萊豬進口有什麼關係？是住美國了不起，還是其他的理由呢？想不通。」

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
快訊／國道1號南下7車連環撞！車流回堵10km
14年前演《花樣》爆紅！男星「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝
他納悶「1.5衛是什麼鬼格局？」　過來人推實用：不用排隊了
去年雙11買的還沒到！女星1年後開購物車「看到物流狀態崩潰」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大里農會贈復康巴士喜迎百年慶　盧秀燕：祝福邁向下個一百年

國民黨不下架「顫抖豬」影片　蘇貞昌：對政黨形象不好

蘇貞昌輕放丁怡銘　柯文哲：不太像蘇的為人

馬英九「丁怡銘道歉可能不夠」：發言人這樣講話非常不應該

「先有黨徽再有國徽」　國民黨砲轟民進黨：鬥爭在野不遺餘力

抵制萊豬怎加入國際社會？教授「神比喻」酸爆：典型的沒有國際觀

不滿綠委擬修法逼國民黨改黨徽　陳以信：「顛倒黑白」有種改國徽

公開40年前嫩照...鄭文燦喊「猜哪個是我」！　網全看傻：沒一個像

控丁怡銘散布謠言！PTT勇者向內政部長檢舉：立刻移送不要吃案

稱行政院設鴻門宴　江啟臣揭「蘇揆沒說的話」：不該僅丁怡銘負責

28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安

屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

8歲繼子暖抱繼父！首次說我愛你　他「愣住→興奮」：終於等到了！

金賢重5年官司勝訴了！　前女友控家暴反賠1億元

惹錯人！小偷凌晨撬便利店門　機警店員下秒拿酒瓶重擊制伏

陳意涵嫌棄周興哲新買家電　直接大翻白眼：那個不是3C

吳東諺背著白家綺「狂親他25秒」！　她挺孕肚一看：實在太令人生氣

許光漢轉發吳姍儒IG..她露少女羞笑　爸爸吳宗憲像木村拓哉？「刪掉新聞吧」

大里農會贈復康巴士喜迎百年慶　盧秀燕：祝福邁向下個一百年

國民黨不下架「顫抖豬」影片　蘇貞昌：對政黨形象不好

蘇貞昌輕放丁怡銘　柯文哲：不太像蘇的為人

馬英九「丁怡銘道歉可能不夠」：發言人這樣講話非常不應該

「先有黨徽再有國徽」　國民黨砲轟民進黨：鬥爭在野不遺餘力

抵制萊豬怎加入國際社會？教授「神比喻」酸爆：典型的沒有國際觀

不滿綠委擬修法逼國民黨改黨徽　陳以信：「顛倒黑白」有種改國徽

公開40年前嫩照...鄭文燦喊「猜哪個是我」！　網全看傻：沒一個像

控丁怡銘散布謠言！PTT勇者向內政部長檢舉：立刻移送不要吃案

稱行政院設鴻門宴　江啟臣揭「蘇揆沒說的話」：不該僅丁怡銘負責

LIFE・經典／解放保存期限　神奇標籤一摸就知道「食物該丟了」

大里農會贈復康巴士喜迎百年慶　盧秀燕：祝福邁向下個一百年

窮到買不起房！他腦洞大開「睡車上or貨櫃屋」　網酸：夏天住看看

美翻！楓葉爆紅中⋯杉林溪最新楓況　2大秋日美景一次賞

簽約就送iPhone12　「海上皇宮」ET賞屋享無敵海景

加黑糖檸檬酸甜順口！彰化新開老屋咖啡　提拉米蘇灑抹茶粉超邪惡

國民黨不下架「顫抖豬」影片　蘇貞昌：對政黨形象不好

閃靈刷手現身台中旅展！主婦霸氣刷20萬只買餐券　飯店數到手軟

她怒譙「用這3種卡訂飯店」超煩　奧客得意：過期了才拿來訂啊

13歲少女遭襲胸　外表看不出年紀！色鄰從「7年刑期降至8月」

政治熱門新聞

3000元三倍券擴大發放　領取資格曝

道歉不成還火上加油　蘇貞昌怒飆丁怡銘

蘇貞昌親赴冠軍牛肉麵店喊「歹勢」　丁怡銘賠罪只吃半碗麵

川普打訴訟難翻盤！專家分析：怕拿台灣來祭旗

蘇貞昌麵霸氣買單　掏「一疊千元鈔」付款

控丁怡銘散布謠言！網友向內政部檢舉：別吃案

丁怡銘失言打幾分？　柯：120分

柯P力挺牛肉麵　諷政院：狗改不了吃屎

江啟臣揭「蘇揆沒說的話」：不該僅丁怡銘負責

抵制萊豬怎加入國際社會？教授「神比喻」酸爆

總統府發言人添新血　高遵接任公共事務室主任

丁怡銘買3.9萬牛肉麵報「統編」　本人回應

綠委開砲酸丁怡銘　別讓蘇貞昌被人嫌

公開40年前嫩照　鄭文燦喊：猜哪個是我

更多熱門

相關新聞

「萊豬抽搐具學術佐證」　國民黨：難道豬在演戲？

「萊豬抽搐具學術佐證」　國民黨：難道豬在演戲？

民進黨團召開記者會指出國民黨的豬隻副作用影片是造假、移花接木，更與瘦肉精無關。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新13日砲轟，影片中呈現豬隻心悸顫抖現象，是引用正式學術研究，民進黨政府逃避學術研究結果，僅使用背景說明的畫面，就說國民黨移花接木，但真正轉移焦點、不敢面對現實的就是民進黨政府，「難道是豬在演戲？」

抽搐豬影片獲「動物展望」同意使用！國民黨：內容全依據醫學報告

抽搐豬影片獲「動物展望」同意使用！國民黨：內容全依據醫學報告

訂牛肉麵賠罪卻打統編　學者轟丁怡銘：於事無補

訂牛肉麵賠罪卻打統編　學者轟丁怡銘：於事無補

抽搐豬隻影片無關瘦肉精！　美動保團體：曾告知過國民黨

抽搐豬隻影片無關瘦肉精！　美動保團體：曾告知過國民黨

柯文哲：行政院「做梗圖做習慣」

柯文哲：行政院「做梗圖做習慣」

關鍵字：

包正豪萊豬吳釗燮外交外交部長國際

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

小A辣去鵰後「下半身真實現況」曝光！

台大5天3輕生！ 大四生曝「炸鍋」殘酷真相

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

李威連13年哀傷悼念許瑋倫

沒穿內衣看楊丞琳演唱會！她上衣全開「亮出車頭燈」

女員工被開除　衝馬路長跪：別開除我

黑男女友交往2年認感情出問題！

台中騎士凌晨遭撞飛慘死！酒駕男腿軟下跪

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

他「沿迴轉道行駛」挨罰1200…開單警：我也覺得不合理

男大生每晚4次才能睡…崩潰求藥　醫拒絕：會恨我

演桃太郎爆紅！女星遭3男綁架性侵還「逼拍不雅照」

男女Uber後座口愛　司機崩潰求救

更多

最夯影音

更多
28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安

28歲年輕媽「打完流感疫苗」命危　醫療費破200萬！夫淚：只要你平安
屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

屏東4兄妹坑洞灌水「狂玩爛泥」變小黑人媽傻眼...網：這才是童年

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

同款車騎錯！到家才發現菜不對「車主均未拔鑰匙」警局相見換車

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

楊銘威秉仁上身揪老婆「生妹妹」　方志友2字回應...超不熟!!

8歲繼子暖抱繼父！首次說我愛你　他「愣住→興奮」：終於等到了！

8歲繼子暖抱繼父！首次說我愛你　他「愣住→興奮」：終於等到了！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面