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訂牛肉麵賠罪卻打統編　學者轟丁怡銘：不痛不癢的道歉於事無補

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▲▼丁怡銘現身立法院 受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院發言人丁怡銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院發言人丁怡銘12日誤指台北市冠軍牛肉麵「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，影響店家商譽引發爭議，事後他道歉並下訂100碗牛肉麵賠罪，卻被網友發現，購買牛肉麵的發票竟打統編，疑要用公款結帳。對此，淡江大學全球發展學院院長包正豪在臉書發文批評，「不痛不癢的道歉，其實於事無補」這個政府根本「無三不成禮」。

▲▼百碗牛肉麵3.9萬全民買單？網抓包「最貴一碗270」灌爆丁怡銘臉書。（圖／翻攝自臉書）

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▲丁怡銘誤指台北市冠軍牛肉麵「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，事後他道歉並下訂100碗牛肉麵賠罪。（圖／翻攝自臉書）

丁怡銘12日面對媒體提問時指控台北市辦的牛肉麵節，今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛，隨後，店家拿出「零檢出」的食品檢驗證明澄清，並開記者會批評行政院抹黑，而丁怡銘向業者道歉，同日購買100碗牛肉麵賠罪。然而，依照丁怡銘公布的收據，在公司行號統編欄中的「03722403」卻被抓包是行政院統編，再被指責用公帑消災。

▲▼包正豪聲援李家同。（圖／翻攝自包正豪臉書）

▲淡江大學全球發展學院院長包正豪。（圖／翻攝自包正豪臉書）

包正豪在臉書表示，「昨天文化部，今天行政院，那明天是那個部會呢？」、「這種不管青紅皂白，反射動作式的抹黑行為，已經成為這個政府的SOP了！當傷害造成之後，再來不痛不癢的道歉，其實於事無補，不過這些政府高官根本不在乎吧！」最後更用Hashtag狠批政府「無三不成禮」、「這根本是人品問題」。

被發現發票上打統編後，丁怡銘趕緊在臉書發文止血，秀出全新帳單，上頭不見統編號碼，丁怡銘也澄清，從頭到尾，網路訂單，確實是刷他自己的卡，政院也絕對沒有編列這筆預算，而是助理習慣多KEY統編，才會導致外界誤解，但為了避免誤會，決定重新下一筆新訂單，掃除外界疑慮，希望行動力挺店家的舉動，別被歪樓。
 

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