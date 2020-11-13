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桃園水情再拉警報　鄭文燦：放寬工商地下水水權限制至明年6月底

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▲桃園市第五次抗旱會議上，市長鄭文燦表示，根據氣象局資料顯示，未來一週甚至到明年春季水情仍不樂觀，市府放寬宮商地下水權限制至明年6月底。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市第五次抗旱會議上，市長鄭文燦表示，根據氣象局資料顯示，未來一週甚至到明年春季水情仍不樂觀，市府將放寬工商地下水權限制至明年6月底。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對持續旱象，桃園市長鄭文燦13日主持市府第五次抗旱應變會議時表示，根據中央氣象局預測，未來一週甚至到明年春季，桃園水情仍不樂觀，截至今天上午，石門水庫蓄水率不到5成，蓄水量約9千6百餘萬公噸，市府將持續調度戰備水井、工業水井、地下水、放流水等可用水源，並放寬工商產業地下水水權限制至明年6月底，也籲請市民節約用水。

鄭文燦指出，近期幾次降雨對石門水庫蓄水量幫助並不大，根據水務局統計，全市地下水工商水權井（排除家用、農業、水力用水）共1144口，每年水權量達1.9億公噸，相當於一座石門水庫蓄水量，換算每日約可供應53萬公噸用水，市府將充分開放利用。

今年11月起至明年6月底期間，市府將取消工商水權井水權限制，若產業有地下水水權狀，將放寬期間地下水使用量不受水權限制，鼓勵產業多利用地下水，此外，市府將開放工業抗旱井最高30%之水權核發量外借，方便廠商間互相調度水源，同時鼓勵產業多利用水資中心放流水，以減少使用自來水。

▲桃園市府13日邀集市府各局處、北水局、自來水公司等單位與會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府13日邀集市府各局處、北水局、自來水公司等單位與會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，市府早於2015年旱災期間，建置15口戰備水井，希望一區至少一口抗旱水井，但考量桃園區與中壢區等地人口稠密地區，已請經發局、工務局養工處研議，規劃在大型公園等適當地點增設抗旱水井，平時規劃作為生態池、澆灌植被等，乾旱期間可引入水圳作為活水來源，以提高市區抗旱水井密度。

環保局長呂理德說，環保局已針對全市65口工業抗旱水井完成水質檢測，其中24口符合水質標準，可作為非飲用民生用水，39口可供緊急用水，2口則不建議使用。

水利署北水局課長李珮芸說，龍潭與楊梅設置7口抗旱水井，預計每日可抽水1萬公噸，相關設備已安裝完成，已於本月12日抽水併入石門大圳供自來水二區處使用；1－4號埤塘反送大湳淨水場作業已於本月4日起抽水，已累計抽水量3.9萬公噸，至於社子1A及員08池亦已進行設施整備中，預計本月底與12月中旬可將水源納入利用。

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