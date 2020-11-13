鄭文燦親自出馬...違章工廠斷水斷電！　展現執法決心

▲鄭文燦出馬關切違章工廠斷水斷電措施。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦13日前往新屋區，視察一間違章工廠斷水斷電執行情形表示，該家工廠是在2016年5月20日後興建，環保局多次接獲陳情檢舉，並依空污法、水污法裁罰在案，經發局也曾予以勒令停工，在複查後仍無法改善，因此經發局、警察局偕同台電公司及自來水公司，進行斷水斷電措施，展現市府執法決心。

▲▼鄭文燦出馬關切違章工廠斷水斷電措施。（圖／市府提供）



鄭市長並呼籲，2016年5月20日以後新設工廠的業者，應盡速辦理工廠登記，包括公安、環保等也須合乎法律規定。鄭市長說明，工廠管理輔導法未登記工廠專章已於今年3月20日施行，規定2016年5月20日以前，既有低污染工廠應依法申請納管改善、既有非屬低污染工廠可依法申請轉型遷廠或關廠輔導。

至於2016年5月20日後新增的未登記工廠，則應依法停止供水供電。市府呼籲2016年5月20日以前既有的未登記工廠，應盡速向市府申請納管改善或轉型遷廠關廠計畫、接受市府輔導合法；經發局也將持續查緝市內未登記工廠，並執行新增未登記工廠的勒令停工、斷水斷電或強制拆除等工作，以遏止不良廠商持續營業。

經發局副局長黃穗鵬表示，為配合工廠管理輔導法修法，經發局預定於2021年1月1日成立工業行政科，加速審理納管案件，並成立專家輔導團隊，輔導業者提具改善計畫，希望在兼顧生態、環保、農地及產業發展的目標下，積極推動工廠管理輔導業務。

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