桃警臨檢移工酒吧...沒人要認2咖啡包是誰的　24人驗尿13有詭

記者沈繼昌／桃園報導

臉書《桃園人桃園事》粉絲專頁有網友留言，「本月6日晚上與友人在桃園區某酒吧喝酒，警察臨檢發現有毒品，但沒人承認所以將全部客人帶回驗尿…」桃園警分局指出，7日凌晨在中正路某移工酒吧臨檢，發現某桌有疑似毒咖啡包殘渣，經試劑檢測確認為毒咖啡包，員警逐一詢問但無人承認持有，因此將全部24名客人包括2名本國籍客人帶回驗尿，其中有13人呈現毒品陽性反應，偵訊後已移送桃檢偵辦，過程中均有告知在場人權力，也依法行事。

▲桃園警分局7日凌晨在桃園區中正路某移工餐廳臨檢，發現某桌疑有毒咖啡包殘渣，經試劑檢測後確認為毒咖啡包。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲臉書有網友留言指稱，被警方帶回驗尿情事，引起網友熱議。（圖／翻攝自臉書《桃園人桃園事》）

臉書《桃園人桃園事》粉絲專頁有網友留言，「本月6日晚上與友人在桃園區某酒吧喝酒，警察臨檢發現有毒品，但沒人承認所以將全部客人帶回驗尿…我是很不想去驗尿，但警察很堅持要我們驗尿，還要我們寫下自願驗尿同意書…」

景福派出所7日凌晨1時許，由所長吳政哲率領在轄區中正路一家新開業移工酒吧臨檢，員警盤查在場人時，發現地上有兩包疑似毒咖啡包，現場經試劑檢驗殘渣後確認為毒咖啡包，經逐一詢問在場人共24人，其中22名為外籍人士、2名為本國籍客人均表示不知毒品為何人所有。

▲桃園警分局7日凌晨在桃園區中正路某移工餐廳臨檢，查出有毒咖啡包殘渣，向在場客人宣告權力後帶回派出所驗尿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警為釐清案情，告知在場人權利後，將在場24人帶回派出所內驗尿，過程中均在客人自由意願下進行尿液採驗，驗尿結果中有13人尿液呈現毒品陽性反應，偵訊後依毒品危害防制條例函請桃檢偵辦。

桃園警察分局表示，針對網友在臉書發文，指稱當天警方疑似強迫驗尿，警方則強調均依法行事，絕無逾越職權危害人權情事發生。

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