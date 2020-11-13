男友備份檔暗藏前女友肉體　她偷瞄分享「雙掌擠胸」...天下大亂

▲桃園市盧姓女子2017年3、4月受男友委託，將他筆電資料備份在另部電腦硬碟，盧女好奇打開筆電，看到他前女友露奶照，竟將照片外洩。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市盧姓女子2017年與王姓男子交往期間，王將筆電送修前將電腦內檔案資料請盧女幫忙備份在另部電腦硬碟內，盧女後來打開資料檔赫見前女友自拍之露奶照片，盧女認為王男還與前女友藕斷絲連，憤而將露奶照透過通訊軟體傳給友人觀看，前女友轉轉獲悉後憤而提告，桃園地院簡易庭依妨害秘密罪判處拘役50天，但盧女不服上訴，桃園地院合議庭最近駁回上訴維持原判決。

桃園地院指出，盧女在2017年間與王姓男子交往，盧女知道王男曾與沈姓前女友交往過，2017年3、4月間，王男因筆電要送修，送修前將筆電內檔案資料請盧女幫忙備份在其電腦硬碟內，以便日後修復後再將備份資料放回筆電內安裝使用。

未料，盧女好奇打開王男筆電內備份資料查看，發現沈女之雙掌擠胸露奶照與上半身全裸照片共2張，盧女認為王男仍與沈女藕斷絲連，隔年2月3日下午，將沈女露奶照以通訊軟體Messenger傳給友人觀看，還指稱手中擁有其他全裸激情影片，引起友人質疑，認為已涉嫌妨害秘密，友人後來將此訊息告知沈女，沈女據此提告盧女妨害秘密。

盧女在偵訊時坦承有傳照片給友人之事實，但否認有何無故洩漏利用電腦持有他人之秘密犯行，盧女辯稱，其有用貼圖把乳頭遮蔽，也把裸露胸部照片內人像頭部裁掉，無法辨識當事人是誰，沒有洩漏他人秘密犯意。辯護人則強調，因沈女多次傳送自拍露乳、裸上身抱胸等照片或影片給王姓男子，有意破壞盧女與王男感情，顯見沈女未將裸照視為隱私或秘密，自難認盧女有何洩漏秘密情事。

法官審酌，隱私權與其他權利保障取捨，原應就個案情節，依比例原則並衡量其法益判斷，經查本案裸照及露乳照已涉及告訴人身體隱私部位，即屬秘密，如盧女僅因其與沈女、王男之間感情糾紛而生爭執，遂以Messenger 軟體傳送裸照與露乳照予第三人，顯非屬正當理由，盧女不服第一審簡易判決及其辯護人執前詞指摘原判決不當，請求撤銷改判無罪，尚屬無據，應予駁回，法官維持簡易判決，依妨害秘密罪判處拘役50天。

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