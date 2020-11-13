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影／出血性龜殼花咬傷桃園男　女鄰居以嘴吸毒汁...勇消急喊：母湯喔

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市詹姓男子日前在龜山區住家旁遭龜殼花攻擊咬傷，向鄰居許姓婦人求助，許婦情急之下居然直接用嘴替詹吸出毒血，但後來認為效果不佳打119報案，消防隊派出2輛救護車到場將詹男送醫外，擔心許婦也中毒也欲送醫，雖經勸說但許婦拒絕送醫，桃園市消防局呼籲，遭毒蛇咬傷切勿用嘴吸，以免傷口感染。

▲桃園市龜山區詹姓男子日前在住家旁遭龜殼花咬傷左小腿，後來被消防人員迅速送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區詹姓男子日前在住家旁遭龜殼花咬傷左小腿，後來被消防人員迅速送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區詹姓男子日前在住家旁遭龜殼花咬傷左小腿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區詹姓男子日前在住家旁遭龜殼花咬傷左小腿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局第一大隊龜山分隊10日晚間6時許接獲報案，龜山區中坑街有民眾遭毒蛇咬傷，查出是66歲的詹姓男子在住家門口被毒蛇攻擊，左小腿有傷口出血狀況，消防人員檢視認為傷口不深，詹男意識還很清楚，經初步處理後趕緊送醫救治。

詹男向消防人員指出，他以開怪手為業，當天整理自家旁邊空地除草時被突然竄出龜殼花咬傷，事後不知如何處理，第一時間向鄰居許姓婦人求助，許婦上前說要用嘴幫其吸毒，但吸了幾口後感覺效果似乎不佳，結果用手想擠出毒液，後來還是向消防分隊求助送醫。

▲桃園市龜山區詹姓男子日前在住家旁遭龜殼花咬傷左小腿，鄰居許姓婦人一度幫其用嘴吸允傷口，13日現身說法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區詹姓男子日前在住家旁遭龜殼花咬傷左小腿，鄰居許姓婦人一度幫其用嘴吸允傷口，13日現身說法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山分隊消防人員到場後擔心許婦也可能中毒，請分隊支援消防車到場，但許婦說不用，沒有不舒服啊等語，堅持拒絕被送醫；詹男被林口長庚醫院治療後目前仍在住院治療。

▲桃園市龜山區詹姓男子日前在住家旁遭龜殼花咬傷左小腿，龜山分隊分隊長張侃峯說明處理狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區詹姓男子日前在住家旁遭龜殼花咬傷左小腿，龜山分隊分隊長張侃峯說明處理狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局龜山分隊分隊長張侃峯說，被蛇咬傷不要切開傷口或嘗試以嘴吸出毒液，此外，患者宜保持冷靜牢記住蛇的外型特徵，盡速拿掉患處附近如戒指、手鐲或手錶等物，切忌不要冰敷，恐導致血液循環變差造成組織壞死等狀況，然後盡速送醫治療。

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