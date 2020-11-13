陸終於表態！祝賀拜登勝選　強調「尊重美國民眾選擇」

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部13日祝賀美國總統當選人拜登（Joe Biden）勝選，強調尊重美國人民的選擇，理解美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。

大陸外交部13日的例行記者會上，有陸媒向陸外交部發言人汪文斌提問，「我們注意到，近日已有更多國家領導人和國際組織負責人祝賀拜登勝選，包括聯合國秘書長也通過發言人公開向拜登表示祝賀。中方對此有何評論？」

汪文斌回應，他們一直在關注美國國內和國際社會對這次美國總統選舉的反應，尊重美國人民的選擇，「我們向拜登先生和哈里斯（賀錦麗）女士表示祝賀，同時我們理解美國大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。」

值得注意的是，8日便有許多國家祝賀拜登勝選，但陸方當天卻未有任何表態，直到9日大陸外交部發言人汪文斌才表示，「我們注意到拜登先生已經宣布成功當選，我們理解大選的結果會按照美國的法律和程序作出確定。」

關於中方表態問題，汪文斌指出，「中國將按照國際慣例辦理。」

另外，對於大選後中美關係的發展，汪文斌強調，「我們歷來主張，中美雙方應該加強溝通對話，在相互尊重的基礎上管控分歧，在互惠互利的基礎上拓展合作，推動中美關係健康、穩定發展。」

▼美國總統當選人拜登。（圖／路透）

