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共和黨也認了！川普勝選機率小　親信促開始過渡「避免911重演」

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▲▼2020美國總統大選,川普,拜登,Trump,Biden,。（圖／路透）

▲川普至今仍不肯承認敗選，讓共和黨人十分不安。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

共和黨願意給川普一個用司法為自己爭取權利的機會，但大部分的黨員都意識到，川普在幾個關鍵搖擺州中的優勢甚微，這讓他在法律挑戰中獲勝的機會變得極其渺茫。他們希望，隨著搖擺州的選舉結果出爐，加上法律戰的落幕，川普會乖乖接受敗選，並和平地過渡給拜登政府。

據CNN報導，許多共和黨人私下承認，拜登是美國的「當選總統」，但由於川普不願意接受選舉結果，因此他們不會公開提起拜登的這個頭銜。不過他們希望，一旦法律挑戰失敗，再加上關鍵州公佈最終選舉結果，川普能乖乖接受競選失敗的結果。

此外，隨著外界要求川普盡快向拜登移交權力的呼聲越來越大，這位現任總統也面臨著越來越大的壓力。目前，美國總務署（GSA）還沒有簽署正式檔，承認拜登為「當選總統」，也並未提供過渡資金給拜登政府。

共和黨參議員兼川普親信克萊默（Kevin Cramer）談及GSA是否應簽署過渡檔時表示，「我覺得我們應該給予配合，你可以通過適當的法律途徑挑戰結果，同時讓過渡和平進行」。而在談及川普的法律挑戰時，他指出，「我認為我們很可能會發現一大堆的欺詐行為，但這不足以推翻選舉結果。」

共和黨人尤其感到不安的是，白宮迄今拒絕讓拜登翻閱總統當選人有權獲得的《總統每日簡報》（PDB），此舉幾乎等同於將美國國安陷入危機中。由兩黨組成的9/11委員會報告稱，2000年大選後，小布希總統因選舉結果受挑戰而導致過渡期被拖延，這也導致美國在2001年的911恐怖襲擊中缺乏準備。

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