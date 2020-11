共和黨也認了！川普勝選機率小　親信促開始過渡「避免911重演」

▲川普至今仍不肯承認敗選,讓共和黨人十分不安。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

共和黨願意給川普一個用司法為自己爭取權利的機會,但大部分的黨員都意識到,川普在幾個關鍵搖擺州中的優勢甚微,這讓他在法律挑戰中獲勝的機會變得極其渺茫。他們希望,隨著搖擺州的選舉結果出爐,加上法律戰的落幕,川普會乖乖接受敗選,並和平地過渡給拜登政府。

據CNN報導,許多共和黨人私下承認,拜登是美國的「當選總統」,但由於川普不願意接受選舉結果,因此他們不會公開提起拜登的這個頭銜。不過他們希望,一旦法律挑戰失敗,再加上關鍵州公佈最終選舉結果,川普能乖乖接受競選失敗的結果。

Cracks are growing in the GOP defense of President Trump's long-shot effort to overturn the 2020 election outcome, with many top Republicans urging the White House to take steps towards a transition https://t.co/QOdK5qFtJ1