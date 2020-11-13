成功觀測「微中子」奪諾貝爾獎　小柴昌俊94歲辭世

▲小柴昌俊曾於2002年獲得諾貝爾物理學獎殊榮。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

日本東京大學特別榮譽教授小柴昌俊，12日晚上因為衰老在東京都內醫院離世，年享94歲。他曾經成功觀測到「微中子」，並開創微中子天文學新領域，更於2002年獲諾貝爾物理學獎，告別儀式將由家人舉行。

根據日本經濟新聞報導，1926年9月19日，小柴出生於愛知縣豐橋市，1951年東京大學理學部畢業後，便進入東京大學就讀研究生院，於1953年碩士畢業後，飛往美國羅徹斯特大學（University of Rochester）留學，1955年獲得博士學位，隨後在芝加哥大學（University of Chicago）擔任研究員。

直到1962年小柴回到日本，並於1970年起擔任東京大學理學部教授，在任教期間，他曾在岐阜縣神岡礦山下設置「神岡探測器」（Kamiokande），成功觀測到微中子（neutrino），寫下世界創舉。

此外，小柴開創了微中子天文學的新領域，2002年獲得諾貝爾物理學獎殊榮，成為他得意門生之一的田隆章，擔任東京大學宇宙線研究所長，也因為成功發現小柴觀測到的微中子具有質量，在2015年獲得諾貝爾物理學獎。

小柴家人表示，他在家人照顧下走完人生旅程，接下來將由家人與親戚舉行葬禮，等一切平靜下來時，再對外界公布相關事項日程。