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落魄男扛300萬債　與妻為婚外情吵翻「竟勒斃全家後焚屍」還看色片當娛樂！

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毛巾示意圖（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲男子先後用浴巾勒斃妻女。（圖／示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者陳亭伃／綜合報導

新加坡日前發生一起男子殺妻女的兇殺案，起因是因為是男子的工作收入受到重創，加上婚外情夫妻兩人出現裂痕，自2016年開始就需要償還12萬美金的債務（約台幣340萬），2017年案發時夫妻倆再度出現口角，妻子提起多年前的婚外情，並指責丈夫「就是沒用」，對方一氣之下竟用浴巾將她勒斃，再把女兒也勒死，事後更試圖焚燒屍體滅跡，如今將面臨死刑定讞。

根據新加坡《海峽時報》報導，45歲的張男（Teo Ghim Heng）過去是一名業績極好的房仲，並與39歲妻子鐘女（Choong Pei Shan）結婚，直到2015年因為市場低迷，張男的收入開始下降，直到2016年他找到了另一份工作，但因為無法脫離賭博的習慣，因此就算找到工作也沒有改善家裡的經濟狀況。

直到2016年底張男背上約台幣340元的債務，甚至將公寓出售抵債，鐘女對於生活越來越不滿，2017年1月18日夫妻倆再度爆發口角，過程中提到2014年丈夫曾與一名女子發生婚外情，鐘女大斥張男：「就是個沒用的傢伙」。當下張男理智線斷，拿起浴巾將妻子勒斃，之後抱起女兒不顧孩子掙扎，再將其勒斃。

然而事後張男並沒有報案，反而繼續在家中作息，甚至還上色情網站，餓了就出門吃飯、累了就睡覺，並以火燒的方式想滅跡妻女屍體。警方調查，張男殺害妻子之後，還企圖更換妻子臉書的照片，塑造對方還活著的狀態，拖延鐘女家人找人的時間，更假擬遺書，讓外界以為妻子是自殺。

法官認定張男的手段殘忍，且犯案之後並沒有悔意、哀悼，因此預計將判決張男死刑定讞。

Woodlands double murder: The defence asked for the charges to be reduced to culpable homicide not amounting to murder.

CNA 發佈於 2020年7月3日 星期五

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